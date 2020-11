Le différend sur les millions de télévision pousse les meilleurs clubs vers la Super League

Le directeur général du Borussia Mönchengladbach, Stephan Schippers, considère le différend sur la redistribution des revenus des médias de Bundesliga de la saison 2021/22 comme un grand danger.

« Bien sûr, le sujet de la super ligue joue un rôle: plus vous voulez tout égaliser au niveau national, plus vous conduisez les meilleurs clubs, qui sont en fait clairement engagés dans la Bundesliga, dans cette direction. C’est pourquoi vous devez être très prudent », a déclaré Schippers. Sport Bild est également membre du conseil de surveillance du LDF. Récemment, des projets concernant la création éventuelle d’une super ligue européenne avec 18 à 20 grands clubs sont devenus publics.

Différents groupes d’intérêts se disputent depuis des semaines sur les options de distribution du produit de la vente des droits de Bundesliga dans les pays germanophones (1,1 milliard d’euros par saison) et des revenus internationaux (environ 250 millions d’euros par saison).

Le Présidium du LDF veut décider de la clé de distribution d’ici la fin de l’année. Mercredi, 15 clubs professionnels se réuniront à Francfort à l’initiative des champions du record du Bayern Munich pour discuter des revenus de la télévision.

« Je ne peux que mettre en garde contre la remise en cause du principe du marketing télévisé central et d’une distribution solidaire des revenus télévisés », a poursuivi Schippers: « Le Bayern et Dortmund sont les grands chevaux de trait depuis des années, aux niveaux national et international. Tout le monde en profite. Si si nous avions un marketing individuel, au moins les trois quarts des 36 clubs ne recevraient qu’une fraction de ce qu’ils reçoivent actuellement. «