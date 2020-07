« Des photos grossières ont été prises »

Alors que Sofía Suescun et Kiko Jiménez profitaient de vacances à Ibiza, certains voleurs en ont profité pour entrer dans sa maison et voler des objets et de l’argent. Suescun a parlé à plusieurs reprises de ce qui s’est passé depuis lors, racontant ce que c’était que d’arriver à son domicile et de tout voir comme si une tornade était passée.

Sofía Suescun, dans «Sálvame»

Dans l’après-midi du lundi 13 juillet, il a participé à «Save me» pour apporter de nouvelles données. Suescun était très souriante et a confirmé qu’elle se sentait « beaucoup plus calme », après quelques jours sans faim ni sommeil. Pourtant, elle était fière de pouvoir apporter de nouvelles données qui, selon elle, étaient «de très bonnes nouvelles».

« J’ai récupéré une partie de ce qui m’a été volé, les garçons sont déjà plus qu’identifiés« a affirmé la personne concernée, qui a catalogué le travail de la Garde civile comme » impeccable « : » Ils ont été identifiés en un temps record. « Kiko Hernández, qui présentait cette tranche du programme Telecinco, lui a demandé si elle avait été frappée par le fait qu’elle avait retenu son attention. volé, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative.

« Je n’ai pas honte »

« Je sais qu’ils ont volé des photos torrides, suffisamment de clés USB. Ce n’est pas que je m’en soucie, il n’y a rien à faire, c’est ce que c’est et je n’ai pas honte », explique Suescun, qui ajoute qu’il a récupéré. seulement une partie de tout volé « parce que les voleurs qui y sont entrés l’ont distribué ». Cependant, Hernández a voulu récupérer le sujet des photos et a critiqué le fait « qu’il existe aujourd’hui une décharge appelée Internet ». En outre, il regrette que quiconque puisse penser: « Ah, qu’est-ce que tu vas m’envoyer à la police? Je le poste sur quatre réseaux sociaux et cela n’arrête pas Dieu. »