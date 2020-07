Ghost of Tsushima dans le test – Alors le monde évalue

Après The Last of Us: part en juin, Sony et Sucker ont du punch Fantôme de Tsushima Le prochain blockbuster commence déjà cette semaine, comme le montrent les premières revues internationales.

Fantôme de Tsushima by Sucker Punch Productions fera entrer les joueurs de la PlayStation 4 dans le Japon féodal atmosphérique du Moyen-Âge à partir du 17 juillet. En 1274, l’île de Tsushima a été envahie par l’armée mongole. Le protagoniste Jin Sakai, qui a été formé pour être un samouraï par son oncle, est contraint de rejeter son code d’honneur et de devenir le « fantôme » de Tsushima afin de combattre l’invasion par tous les moyens et d’aider à sauver le Japon de sa disparition.

Résultats des premiers tests

Comment Fantôme de Tsushima dans les premiers examens internationaux, nous avons résumé ci-dessous:

PSU – 9/10

L’effet – 8.7 / 10

Glitched – 9.5 / 10

Coup critique – 9/10

Gamer RD – 10/10

WCCFtech – 9/10

Heures de jeu – 7/10

Barre de progression – 7,5 / 10

Pile – 5/5

COG – 9/10

Video Chums – 9,6 / 10

CGM – 9.5 / 10

GameInformer – 9.5 / 10

TSA – 8/10

IGN – 9/10

GameReactor – 8/10

Destructoïde – 9.5 / 10

Den of Geek – 4.5 / 10

Appuyez sur Démarrer – 8.5 / 10

PushSquare – 9/10

Venturebeat – 8.5 / 10

DashGamer – 9/10

Fantôme de Tsushima sera officiellement publié ce vendredi.