Des étudiants de l’Université de Manchester démolissent les clôtures de verrouillage installées de manière inattendue autour de leurs couloirs

Les étudiants de Manchester ont démoli une clôture en forme de prison que l’université a érigée autour de leurs halls le premier jour du deuxième verrouillage de l’Angleterre.Les étudiants de l’Université de Manchester des résidences Fallowfield se sont réveillés jeudi pour voir des ouvriers du bâtiment installer les barrières métalliques autour. Les étudiants ont organisé une manifestation d’urgence jeudi soir devant la cour d’Owen’s Park Hall, et des centaines de personnes ont assisté à des discours et finalement à démolir les structures. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Beaucoup ont accusé l’université de mettre des étudiants en cage dans une prison de type lockdown, mais l’Université de Manchester a nié que ce soit le cas. L’université s’est excusée pour la détresse causée et a soutenu qu’elle avait érigé la clôture pour la sécurité des étudiants, pour empêcher les étrangers d’accéder aux locaux. «La clôture était conçue comme une réponse à un certain nombre de préoccupations reçues au cours des dernières semaines de la part du personnel et des étudiants sur ce site concernant la sûreté et la sécurité; en particulier sur l’accès des personnes qui ne sont pas des résidents. Il n’a jamais été question d’empêcher les étudiants d’entrer ou de sortir du site », a déclaré la présidente et vice-chancelière, le professeur Dame Nancy Rothwell.« Les clôtures sont démontées à partir de vendredi matin et les étudiants sont contactés immédiatement », a-t-elle ajouté. Les étudiants ont abattu les clôtures (Photo: Ben McGowan) La manifestation était un symptôme de la colère et de la frustration face au manque de communication de l’université, ont déclaré des étudiants. «Nous nous sommes réveillés sans avoir été avertis de nous préparer mentalement à la construction de clôtures autour du campus. Les clôtures ont été placées tout autour de nos espaces d’exercice communs qui sont inclus dans le loyer que nous payons », a déclaré Barnaby, un étudiant de première année en philosophie, politique et économie.« Nous avons continué à demander aux constructeurs de les installer ce qu’ils étaient et nous avons continué à être «C’était des informations qu’ils ne pouvaient pas nous dire» ou «nous n’en avons aucune idée», ils ont fini par apparaître dans de plus en plus d’endroits et il est devenu clair ce qu’ils étaient », a expliqué Ben McGowan, étudiant de première année en politique et en sociologie. Des tweets et des images des clôtures ont commencé à circuler sur Twitter, de nombreux étudiants partageant l’angoisse de s’être réveillés. L’université aurait envoyé un e-mail aux étudiants quelques heures après l’érection des clôtures, disant que c’était pour leur sécurité de s’assurer que les ménages ne se mélangeaient pas dans les salles d’étudiants.Les étudiants ont décrit la frustration à i des universités en disant que la santé mentale est une priorité tout en érigeant une clôture sans avertissement. (Photo: Barnaby) Les étudiants ont rapidement organisé la manifestation à 20 heures dans l’une des principales cours à l’extérieur d’Owen’s Park Hall, à l’intérieur de la clôture, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour entendre des discours et s’opposer à l’université. Certains ont commencé à secouer les cages, a déclaré Ben McGowan, un étudiant de première année en politique et en sociologie. Réalisant à quelle vitesse ils pouvaient descendre, beaucoup ont commencé à tirer sur les structures jusqu’à ce qu’elles tombent. «C’est stupéfiant à quel point l’idée était ridicule; la vitesse de demi-tour le montre », a-t-il ajouté. « Je pense qu’il y a eu trois heures entre le courrier électronique que j’ai reçu pour expliquer pourquoi la clôture était en place et le courrier électronique présentant des excuses et disant qu’il était en train de tomber. » Impact des barrières sur la santé mentale Les barrières sont peut-être tombées, mais les étudiants sont en colère, disant cela met en évidence l’hypocrisie de l’université au milieu de la santé mentale des étudiants en spirale. Alors que le reste du pays a maintenant commencé le verrouillage, le gouvernement a spécifié que les universités devraient rester ouvertes et que les étudiants ne doivent pas rentrer chez eux. « L’université a prétendu se soucier de notre santé mentale, tout en clôturant l’espace d’exercice (l’exercice étant la clé santé mentale) », a déclaré Barnaby. «Plus tôt dans le semestre, il y a eu un suicide sur le campus, une minute de silence a été maintenue pendant la manifestation en mémoire d’eux. L’université n’a-t-elle pas appris? », A-t-il ajouté. En plus de cela, il a peur d’être coincé dans les salles d’étudiants jusqu’à Noël sans plan de sortie pour voir sa famille. Le gouvernement n’essaie pas de fournir des réponses aux étudiants à ce sujet, estime-t-il. « Il se sent vraiment comme, une fois que l’université nous a amenés ici et nous a fait payer 9k, ils ne se soucient vraiment pas au-delà de ce point », a ajouté McGowan.

