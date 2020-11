Barbares et symbolisme animal: que signifiaient les loups dans le monde antique?

Si vous avez vu la série Netflix Barbares, vous ne pouvez pas avoir manqué les nombreuses références aux loups des deux côtés de la bataille centrale. Le premier épisode est intitulé « Loup et aigle », les trois chefs germaniques portent chacun une dent de loup autour du cou, leur tribu raconte des histoires sur un loup qui viendra dévorer le monde, tandis que les personnages romains racontent leurs propres mythes sur les enfants allaités par un loup et des loups rôdent dans les forêts environnantes. Les anciennes tribus germaniques et les anciens Romains étaient-ils vraiment des loups?

Eh bien, oui, bien qu’ils signifiaient quelque chose de très différent des deux côtés différents. (Ce n’est pas la seule chose avec des significations différentes; en passant, si vous vous retrouvez à voyager dans la Rome antique, si vous disiez «orgia» aux gardes romains, comme Folkwin le fait dans l’épisode 1, ils penseraient que vous disiez » rites secrets »- le sens grec original du mot – et non« orgie ». Cela pourrait vous aider de toute façon, s’ils pensaient que vous étiez initié aux rites secrets, bien sûr). Dans la mythologie germanique et nordique, les loups pouvaient être considérés comme des forces vicieuses et destructrices ou comme des symboles de bravoure ou de loyauté. Geri et Freki, par exemple, étaient de fidèles compagnons d’Odin. L’Islandais Prose Edda, écrit par Snorri Sturlson vers 1200 CE, décrit comment Odin leur donnerait sa viande, car il n’avait pas besoin de manger et pouvait simplement vivre de vin (chanceux Odin!).

Cependant, les loups étaient souvent associés à la violence des peuples germaniques et nordiques. Les loups sont l’une des «bêtes de combat» (avec les corbeaux et les aigles), qui se régalent des corps des morts après un combat. Les mots pour «loup» dans diverses langues germaniques (varg, wearg, warg, warc) pourraient également signifier voleur ou meurtrier. Dans la mythologie, le loup géant Fenrir, le fils de Loki, était enchaîné parce qu’il était si dangereux, et dans certaines histoires, il était destiné à avaler le dieu Odin à Ragnarok, la fin du monde. Dans certaines histoires, ses fils Skoll et Hati dévorent également le soleil et la lune. Ce sont probablement ces histoires qui ont inspiré l’histoire racontée en Barbares à propos d’un loup qui dévorera le monde – bien que dans la série, il soit assez clair que ce loup représente également Rome et son empire.

Des pendentifs fabriqués à partir de dents canines, comme les pendentifs en dents de loup portés par Thusnelda, Folkwin et Ari dans la série, ont été trouvés sur certains sites (plus récents) de l’âge viking, et ils sont certainement très populaires auprès des reconstituteurs et des passionnés maintenant. Mais ce sont en fait les Romains qui nous donnent des preuves plus claires du port de dents de loup – selon Pline l’Ancien (l’historien naturel et général qui a été tué dans l’éruption du Vésuve qui a détruit Pompéi), attachant une dent de loup au corps d’un enfant. les empêche d’être surpris. La façon dont cela fonctionne est plus un mystère.