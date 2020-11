Équipe ÖFB: Marko Arnautovic n’est pas là

Marko Arnautovic n’apparaît pas dans l’équipe de 29 joueurs pour les matchs internationaux de novembre de l’équipe nationale autrichienne.

Le Viennois, qui est toujours en action dans le championnat chinois avec son Club Shanghai SIPG mercredi, n’a été mis sur la liste des appels que par le patron de l’équipe ÖFB Franco Foda vendredi.

De plus, Konrad Laimer et Stefan Posch blessés sont portés disparus, Marco Friedl n’est pas disponible en raison de restrictions de voyage. Le joueur offensif de LASK Husein Balic a été appelé pour la première fois. La sélection ÖFB jouera contre le Luxembourg (11 novembre / test match) et en Ligue des Nations à Vienne contre l’Irlande du Nord (15 novembre) et la Norvège (18 novembre).

De garde: Martin Fraisl (SV Sandhausen / GER, 0), Heinz Lindner (FC Bâle / SUI, 28), Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz, 2) – Philipp Wiesinger (LASK, 0), Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg, 6/0 ), Yusuf Demir (SK Rapid, 0), Thomas Murg (PAOK Salonique / GRE, 0), Manuel Prietl (Arminia Bielefeld / GER, 0), Marcel Ritzmaier (SK Rapid, 0), Stefan Schwab (PAOK Salonique / GRE, 1/0), Patrick Wimmer (FK Austria Wien, 0), Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach / GER, 0), Peter Zulj (RSC Anderlecht / BEL, 10/0), Marko Arnautovic (Shanghai SIPG / CHN, 85/26 ), Ercan Kara (SK Rapid, 0), Christoph Monschein (FK Austria Wien, 1/0)