La barre de jeu Xbox de Microsoft plante avec l’erreur 0x803F8001

Xbox Game Bar pour Windows 10 regorge de fonctionnalités utiles, y compris un nouveau moniteur de ressources, et cela fonctionne très bien. Cependant, une mise à jour récente côté serveur plante la barre de jeu avec l’erreur 0x803F8001.

Le dernier bogue de Windows 10 va jusqu’à empêcher certains utilisateurs d’accéder à la Game Bar et à ses services. Plusieurs utilisateurs nous ont contactés et ont signalé le message d’erreur suivant:

La Xbox Game Bar n’est actuellement pas disponible dans votre compte. Assurez-vous que vous êtes connecté au Store et réessayez. Voici le code d’erreur, au cas où vous en auriez besoin: 0x803F8001.

Les discussions croissantes sur le forum de Microsoft et Twitter confirment que quelque chose ne va pas avec la Xbox Game Bar et que les utilisateurs signalent le problème depuis plus de 10 heures à ce stade, mais Microsoft n’a pas encore reconnu la panne.

Erreur 0x803F8001 lors du lancement de la Xbox Game Bar sur Windows 10

L’erreur 0x803F8001 de la Xbox Game Bar est le résultat d’un changement côté serveur effectué le 5 novembre et affecte toujours les utilisateurs du monde entier. La cause exacte n’est pas claire et n’affecte que Windows 10 version 1809 ou plus récente. De plus, seuls certains utilisateurs obtiennent l’erreur ci-dessus.

«Je reçois ce message chaque fois que j’essaie d’ouvrir la Xbox Game Bar sur Windows 10», a noté un utilisateur dans une discussion Reddit, et d’autres ont également confirmé la panne.

Malheureusement, il n’y a pas de solution facile pour ceux qui ne peuvent pas accéder au jeu Xbox en raison du code d’erreur 0x803F8001.

Vous pouvez désinstaller la Game Bar et la réinstaller à partir du Microsoft Store, mais cela ne résoudra pas le problème. Si vous souhaitez toujours réinstaller Game Bar, ouvrez PowerShell avec des privilèges d’administrateur et exécutez la commande suivante:

Get-AppxPackage Microsoft.XboxGamingOverlay | Remove-AppxPackage

Pour réinstaller Xbox Game Bar, dirigez-vous vers le Microsoft Store et cliquez sur le bouton « Installer » sur sa page produit. Encore une fois, comme nous l’avons mentionné, cela ne résoudra pas les plantages, qui semblent être le résultat d’un changement côté serveur.

Si vous ne parvenez pas à accéder à la Xbox Game Bar sur Windows 10, attendre que Microsoft reconnaisse la panne semble être la seule option pour le moment. Très probablement, le fabricant de Windows 10 déploiera une solution rapide pour ce problème plus tard dans la journée, compte tenu de l’étendue du problème.

