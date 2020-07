Des chambres à des milliards, le documentaire PlayStation arrive en septembre

Les cinéastes britanniques Nicola Caulfield et Anthony Caulfield ont lancé un Kickstarter en 2016 pour financer un documentaire sur la contribution de PlayStation à l’industrie du jeu. Le directeur de PlayStation, Shuehei Yoshida, a continué à soutenir le projet, intitulé Des chambres aux milliards: la révolution PlayStation. Depuis lors, on n’a pas beaucoup vu le film, mais il a maintenant refait surface avec une nouvelle bande-annonce et une date de sortie ferme. L’industrie du jeu et les cinéphiles peuvent en apprendre davantage sur la révolution PlayStation lorsque le projet des Caulfields sortira le 7 septembre sur les plateformes Blu-ray et numériques.

Découvrez la nouvelle bande-annonce de Des chambres aux milliards: la révolution PlayStation dans la vidéo liée ci-dessous:

Ce documentaire des Caulfields vise à tout explorer, de la démo emblématique de T-Rex à la puissance que la marque PlayStation est devenue aujourd’hui. En tant que tel, un grand nombre de figures de proue de l’industrie ont été interviewées pour le projet. Des personnalités telles que Mark Cerny, David Jaffe, Hideo Kojima, Shinji Mikami, Ted Price, Jim Ryan et Kazunori Yamauchi ont tous participé à des interviews, par exemple.

Des chambres aux milliards: la révolution PlayStation ne pouvait pas non plus sortir à un meilleur moment. Le mois de septembre de cette année marque le 25e anniversaire du lancement de la première PlayStation aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous pouvez consulter l’affiche complète du film ci-dessous:

Une version Special Edition est également en préparation, qui sera remplie des fonctionnalités spéciales suivantes:

Créer un effacement – RT – 10 minutes 31 secondes (avec le créateur du jeu Nick Burcombe et le fondateur de Psygnosis Ian Hetherington)

– RT – 10 minutes 31 secondes (avec le créateur du jeu Nick Burcombe et le fondateur de Psygnosis Ian Hetherington) Créer Gran Turismo – RT – 19 minutes 12 secondes (avec le créateur Kazunori Yamauchi)

– RT – 19 minutes 12 secondes (avec le créateur Kazunori Yamauchi) Net Yaroze – RT – 6 min 46 s (avec Phil Harrison et Paul Holman)

– RT – 6 min 46 s (avec Phil Harrison et Paul Holman) Audio sur PS2 – 3 min 12 s (avec Jason Page)

– 3 min 12 s (avec Jason Page) Commentaire du réalisateur avec Anthony Caulfield, Nicola Caulfield, Heather Gibson & Gavin Rummery (Tomb Raider), Steve Merrett (journal PlayStation) et Shahid Ahmad (ancien commissaire au développement Sony PlayStation)

avec Anthony Caulfield, Nicola Caulfield, Heather Gibson & Gavin Rummery (Tomb Raider), Steve Merrett (journal PlayStation) et Shahid Ahmad (ancien commissaire au développement Sony PlayStation) Galerie de photos

