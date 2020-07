Sekiro: Shadows Die Twice a expédié plus de cinq millions d’exemplaires

Sekiro: Shadows Die Twice a franchi une nouvelle étape des ventes, dépassant un peu plus de cinq millions d’exemplaires vendus. La nouvelle vient de l’éditeur Activision, qui a partagé la mise à jour sur un blog aux côtés de plans pour du contenu gratuit tel qu’un mode de pointe pour le boss Sekiro – cela semble à la fois excitant et épuisant.

Sekiro bénéficie d’une belle forme en termes de ventes depuis son lancement en mars 2019. Il s’est vendu à deux millions d’exemplaires en dix jours, et plus de 100 000 d’entre eux ont été vendus au cours de ses premières 24 heures. En août, il aurait atteint plus de 3,8 millions d’exemplaires expédiés. Ce dernier chiffre provient de Game’sTalk (via Reddit et traduit par Google), qui a rapporté que la société de médias Kadokawa a publié un rapport sur les résultats du premier trimestre qui confirme le chiffre.

C’est un chiffre assez impressionnant étant donné que les Dark Souls originaux se sont vendus 2,37 millions d’exemplaires en un an et demi, et Dark Souls 2 a vendu 2,5 millions d’exemplaires en un an, comme l’a rapporté l’analyste du secteur Daniel Ahmad sur Twitter en 2019.

Ahmad a également rapporté, cependant, que Dark Souls 3 a atteint la barre des trois millions en seulement «quelques mois», ce qui signifie que c’est probablement le plus grand concurrent de Sekiro pour le jeu FromSoft le plus vendu jusqu’à présent.

Si vous n’avez pas encore mis vos dents dans le jeu, vous trouverez peut-être notre critique de Sekiro: Shadows Die Twice utile. Dans celui-ci, Rich a déclaré que « se vantant le meilleur combat à l’épée de l’industrie, Sekiro est un jeu d’une confiance en soi rare mais méritée », et que « c’est un voyage comme rien d’autre dans le jeu, et si vous êtes prêt à relever le défi, vous il faut absolument y jouer.