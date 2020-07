Humberto Janeiro, admis d’urgence aux soins intensifs après avoir subi un choc septique

Humberto Janeiro a été admis d’urgence à l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire de Jerez après avoir subi un choc septique, une pathologie dans laquelle les organes cessent de recevoir de l’oxygène et des nutriments. Sergi Ferré, journaliste pour «Save me», est allé à l’extérieur de l’établissement pour rapporter tout ce qui concerne ces revenus.

La veille, le journaliste s’était entretenu avec Jesulín de Ubrique, visiblement affecté. Ferré a maintenant dit que le torero « gérait les papiers de transfert » de son père, qui est entré à l’hôpital pour les urgences et est admis à l’USI, où il peut recevoir des visites mais n’a pas de compagnon.

L’équipe de ‘Save me » s’est entretenu avec un témoin qui se trouvait aux urgences et a vu dans quel état Humberto Janeiro est arrivé. « Il est entré dans une unité de soins intensifs mobile car il est venu en arrêt cardiorespiratoire. Il est venu avec très peu d’oxygène. Très mauvais, très mauvais, très mauvais. La seule qui était nerveuse là-bas était María José Campanario », avoue ce témoin.

« Ils voient cela très compliqué »

Gustavo González, du tournage du programme Telecinco, s’était entretenu avec Víctor Janeiro et il l’avait informé que Humberto « avait un problème rénal, qui a résolu le problème. La nuit a été plus ou moins bonne. Toute la famille est là et ils attendent de voir si ça repart, mais ils voient ça très compliqué« , transmet le collaborateur.