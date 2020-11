Des buts contre son camp aident Arsenal à s’imposer 4-1 en Ligue Europa contre Molde – Football

in

Deux buts contre son camp ont aidé Arsenal à se remettre de son retard pour écraser Molde 4-1 dans le groupe B de la Ligue Europa jeudi, Nicolas Pepe et Joe Willock marquant également pour les Londoniens.

Arsenal a eu du mal à faire face au match de pression agressif de Molde et cela a conduit au premier but de Martin Ellingsen alors que les Norvégiens gagnaient le ballon au milieu de terrain et qu’il tirait à la maison d’un tir plongeant de l’extérieur de la surface à la 22e minute.

L’équipe locale a égalisé dans le temps d’arrêt de la première mi-temps après un mouvement de balayage d’un coin de Molde. Eddie Nketiah a fouetté dans un centre bas de la droite et Kristoffer Haugen a empaqueté le ballon dans son propre filet.

Le défenseur Sead Kolasinac a raté une chance glorieuse pour Arsenal, sabrant le ballon sur un but ouvert à bout portant, mais ils ont pris les devants à la 62e minute lorsque Willock a tiré le ballon et le shérif Sinyan l’a jeté dans son propre filet.

Pepe a réussi trois huit minutes plus tard avec un tir sourd du pied gauche avant qu’Arsenal ne change la donne en faisant pression sur un dégagement de Molde, remportant le ballon et préparant Willock à marquer.

Arsenal est en tête du groupe B avec un maximum de neuf points en trois matchs, trois devant Molde. Le Rapid Vienna, qui a battu le club irlandais Dundalk 4-3 plus tôt dans la soirée, est troisième avec trois points.

