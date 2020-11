Lily James et Emma Thompson Film – / Film

Hot off son rôle principal en tant que deuxième Mme de Winter dans le récent remake de Netflix de Rebecca, Lily James aligne un nouveau projet de film.

James est sur le point de co-vedette avec Emma Thompson (Tard dans la nuit, Noël dernier) et Shazad Latif (Star Trek: Découverte) dans une nouvelle comédie romantique de Working Title intitulée Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.



Selon un rapport de Deadline, Jemima Khan (Mise en accusation: American Crime Story) écrit et produit la nouvelle comédie romantique, qui sera dirigée par Shekhar Kapur, qui a dirigé les années 1998 Elizabeth et 2007 Elizabeth: l’âge d’or. Les détails de l’intrigue sont toujours conservés près du gilet, mais Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça? est décrite comme une «comédie romantique interculturelle» sur l’amour et le mariage, et elle se situe apparemment entre Londres et l’Asie du Sud. On suppose que le personnage de Latif tombera amoureux de James, mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet et aucun mot pour l’instant sur qui Thompson jouera. (Peut-être la mère de James?)

James est bien connu pour ses rôles dans Chauffeur bébé, Cendrillon, Mamma Mia: Nous y revoilà!, et Downton Abbey, mais Latif n’a pas tout à fait atteint son niveau de renommée. Pourtant, vous avez presque certainement vu son travail: il a des crédits sur un grand nombre de projets, y compris MI-5, Miroir noir, Le deuxième meilleur hôtel exotique Marigold, Penny terrible, Le banlieue, Le cristal sombre: l’âge de la résistance, et Star Trek: Découverte. Thompson, bien sûr, est deux fois écrivain et actrice oscarisée qui est apparue dans Sens et sensibilité, L’amour en faitet multiple Harry Potter films.

On ne sait pas si la chanson de Tina Turner sera prise en compte dans la bande originale du film ou si elle vient d’inspirer ce titre.

Studiocanal devrait financer entièrement le film, qui sera produit par l’écrivain Jemima Khan, Nicky Kentish Barnes (À propos d’un garçon) et le titre de travail Eric Fellner et Tim Bevan. Khan a produit une poignée de choses dans le passé, y compris la série HBO de l’année dernière L’affaire contre Adnan Syed et L’affaire Clinton, mais cela marquera ses débuts en scénarisation. Kapur n’a pas réalisé de long métrage narratif depuis 2007, mais travaille à la télévision et réalise des documentaires et des courts métrages depuis Elizabeth: l’âge d’or. Il devrait être intéressant de voir comment toutes les pièces se rejoignent sur celui-ci.

La production devrait commencer en décembre 2020, et il n’y a pas de date de sortie prévue ni de société de distribution pour le moment.

