« De nombreux jeux passionnants » de Quantic Dream sont en préparation, selon les développeurs

Depuis qu’il est devenu indépendant l’année dernière, Quantic Dream a été en train de planifier son avenir. Hier, le studio a partagé quelques-uns de ses plans dans un livestream Twitch, taquinant que «de nombreux nouveaux projets passionnants» sont en développement. De plus, les co-PDG David Cage et Guillaume de Fondaumière ont dévoilé des détails sur les rénovations du studio, une nouvelle boutique en ligne et ont taquiné les objectifs de Quantic Dream en tant qu’éditeur de jeux.

Cage et de Fondaumière ont partagé une grande partie de ces informations assez tôt dans le flux, qui a été mis en ligne pour célébrer le deuxième anniversaire de Détroit: devenir humain lancement. S’exprimant sur la publication de Quantic Dream de ses propres jeux ainsi que ceux pour des développeurs indépendants tiers, Cage a maintenu que l’équipe continuera à créer des jeux. « Nous restons des créateurs de jeux, bien sûr, et nous travaillons sur de très nombreux nouveaux projets passionnants dont nous ne pouvons pas encore parler, mais il se passe beaucoup de choses au studio. » Apparemment, les fans devraient s’attendre à une autre mise à jour à ce sujet «bientôt».

Du côté de l’édition, le studio vise à soutenir d’autres équipes indépendantes de multiples façons. Par exemple, en plus d’offrir une assistance à la publication, Quantic Dream fournira des «moyens artistiques et techniques» selon les besoins.

Bien que l’équipe travaille à domicile en raison d’un coronavirus, Cage et de Fondaumière ont brièvement parlé des rénovations du siège social de l’entreprise. Le studio lui-même est désormais plus vaste, grâce à des ajouts tels qu’un nouveau studio de son, une scène de capture de mouvement et un espace plus grand consacré aux rassemblements communautaires.

Une autre nouvelle notable à sortir du livestream concerne une vitrine en ligne. La boutique officielle Quantic Dream est désormais en ligne, mais n’est actuellement disponible que sur les territoires européens. En plus du studio merch, le magasin vend des articles dédiés à Pluie forte, Au-délà de deux âmes, et Détroit: devenez humain. Pour l’instant, ces produits comprennent principalement des tasses, des jeux et des couvre-chefs. De nouveaux produits devraient arriver bientôt, selon une note sur le site Web.

