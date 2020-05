Ce Toyota Fortuner modifié est appelé le fantôme jaune et à juste titre!

Ce Toyota Fortuner connu sous le nom de Yellow Ghost est l’un des plus beaux exemples de Fortuners modifiés que nous ayons vus dans le pays et il ne manquera certainement jamais votre œil.

Le Toyota Fortuner est un VUS pleine grandeur très performant, qui prendra tous les terrains que vous lui lancerez avec une facilité raisonnable. C’est également un favori parmi les modificateurs et au fil du temps, nous avons vu de merveilleux exemples de Toyota Fortuners modifiés avec beaucoup de goût. Cette fois cependant, nous avons attrapé une Toyota Fortune modifiée assez spéciale, qui ne manquera pas de vous plaire. Cette Toyota Fortuner modifiée illustrée ci-dessous est appelée «Yellow Ghost 6666» et a été créée par le garage chachu6666. Cela peut sembler être un mod cosmétique à première vue, mais le Fortuner contient plus que ce qui semble à l’œil.

Cette Toyota Fortuner modifiée est connue sous le nom de Yellow Ghost 6666.

Mais commençons par parler à quoi ressemble ce Fortuner. Le travail de peinture jaune vif et ces roues massives sont clairement les éléments les plus remarquables et ne manqueront certainement pas les yeux de personne. Les jantes de 18 pouces 9J sont enveloppées de caoutchouc Yokohama tout-terrain de section 285/60 et le motif élégant sur les roues est sûr. Ce Fortuner modifié obtient également sa part de tarif de tout le traitement noir qui donne au SUV un look bicolore soigné. Les piliers, le toit, le rail de toit, les passages de roues et le revêtement de carrosserie latéral, la calandre, le boîtier des phares antibrouillard, ont tous un effet noir brillant qui contraste magnifiquement avec le jaune vif.

Il a été construit sur mesure par le garage chachu6666.

La calandre de ce Fortuner est également fabriquée sur mesure et porte également un badge TRD en rouge. Ce n’est cependant pas le modèle Fortuner TRD d’usine vendu en Inde et ses saillies un badge qui a été mis sur la calandre. Vous voyez également le motif TRD utilisé sur la plaque de base avant sous le pare-chocs. Ce Fortuner est également livré avec une configuration d’éclairage extérieur sur mesure qui comprend des lumières LED sur le pare-chocs inférieur avant et également des lampes de toit très cool. Bien que nous n’ayons aucune image intérieure de ce Fortuner, la cabine est livrée avec un traitement de couleur jaune-noir similaire à l’intérieur drapé de cuir.

Outre le travail de peinture sur mesure, il est également livré avec un kit de levage.

Il y a un autre élément distinctif sur ce Fortuner et son fait que ce Fortuner a été levé. Ce SUV est équipé d’une suspension monotube réglable à huit niveaux d’origine Profender avec un sous-réservoir et un bras de commande supérieur Sun 4 × 4. La suspension avant se compose de ressorts hélicoïdaux Profender tandis que l’arrière est équipé de ressorts hélicoïdaux tout-terrain Ironman. L’ensemble de la configuration de la suspension peut soulever le SUV jusqu’à 4 pouces. Pour des performances de freinage améliorées, le SUV est également équipé de plaquettes de frein EBC et de disques de frein Brembo performance.

Cette Toyota Fortuner modifiée n’a cependant aucune mise à niveau mécanique du moteur. Il est propulsé par un moteur diesel de 2,8 L qui produit 174,5 ch à 3 400 tr / min et 450 Nm de couple de pointe délivrés entre 1 600 et 2 400 tr / min. Le moteur est couplé à une transmission automatique à 6 vitesses et la puissance est envoyée aux quatre roues via un système à 4 roues motrices. Si le Fortuner standard était déjà si capable, nous parions que cette version modifiée sera encore plus capable.