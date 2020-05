La série avec une histoire différente Dark Season 3 revient

– Publicité –



Le thriller de science-fiction allemand, Dark Season 3, devrait revenir pour sa troisième et dernière saison. Cependant, un message crypté sur Instagram taquine la date de sortie de Netflix.

Lorsque Dark season 1 est initialement tombé sur Netflix, la série est devenue un succès instantané. Les téléspectateurs théorisaient sur la date de sortie du prochain épisode. Cependant, les showrunners ont gardé leur silence tout au long des trois saisons.

Saisons sombres 1 et 2 a laissé aux fans des moments difficiles et a même comparé la science-fiction allemande à son homologue tout aussi étrange, Stranger Things. Certains fans disent même que Dark est plus étrange et plus sombre que Choses étranges.

Message instagram sombre de la saison 3

– Publicité –



Le 22 mai, le compte Instagram officiel de Dark a publié un message cryptique qui demande aux fans de demander la date de sortie. Le message taquine apparemment les fans de la sortie prochaine de la série.

Le message se lit comme «La fin est le début», avec une légende «Sombre. La dernière saison. Tout est différent, mais identique. » Lorsqu’un fan a demandé: « QUAND S’IL VOUS PLAÎT« , Le compte officiel a répondu, »TIC Tac. »

La publication Instagram est en quelque sorte un soulagement pour les fans car cela signifie qu’il y a du développement de la part de l’équipe de production. Bien que rien ne soit encore certain, les fans théorisent déjà que l’attente sera bientôt terminée. La saison sombre 3 pourrait sortir le mois prochain.

Netflix a prévu la sortie de la saison 3 le 27 juin

Alors que les fans théorisent que Saison sombre 3 sera présenté le 27 juin, Netflix a également programmé la série lors de ses prochains spectacles en juin. Il y a une raison importante pour laquelle Dark choisirait de faire sa première à cette date.

27 juin est le jour où le dernier cycle commence et de l’apocalypse. Les fans ont suivi le modèle lorsque Saison sombre 2 abandonné le 21 juin 2019. Il semble que la date de libération soit conforme à la date du suicide de Michael.

En outre, Netflix a également suivi le modèle de la date de sortie de la saison dernière. Dark season 3 devrait déjà être diffusé le 27 juin, mais avec un statut à déterminer.

Saison sombre 3 sera la dernière série

Les showrunners ont conçu Dark comme une série de trois saisons, et malheureusement, showrunner Baran bo Odar a confirmé la série la saison dernière. Il a écrit: «C’est officiel! Nous travaillons sur Saison sombre 3. C’est le dernier cycle de ce grand voyage. Nous avons toujours eu trois saisons [sic] à l’esprit lorsque nous avons développé Dark. «

À quoi s’attendre de la saison 3

Pour donner un aperçu de ce qui est à venir saison 3, showrunner Jantje Friese a déclaré: «L’idée de base de la saison 3 était quelque chose que nous avions déjà lorsque nous avons commencé. Il y a aussi beaucoup de choses dans la saison 1 faisant allusion à la saison 3. Il y avait une idée de mettre certaines des choses de la saison 2 de la saison 3, mais a ensuite décidé de le faire reculer. Maintenant, tout ce qui a été laissé pour les saisons précédentes est maintenant dans la saison 3.

Apparemment, le véritable méchant de la série est Jonas lui-même, au nom d’Adam. Au cours de la dernière saison, la suppléante Martha s’est retrouvée dans une pièce avec sa présente Martha. La suppléante Martha a besoin de l’aide de l’actuel Jonas pour détruire l’ancienne version de Jonas.

– Publicité –