Nouvelles de la LNR, l’entraîneur de sprint de Bronson Xerri, Roger Fabri, dévasté après le test de dopage positif de la star des Sharks

Roger & Gallet L'Homme Vetyver Eau de Toilette 100ml

Les maîtres parfumeurs Roger&Gallet; distillent des ingrédients purs, naturels, actifs et précieux pour proposer des senteurs élégantes et uniques. L'Homme Vetyver Eau de Toilette est caractérisée par l'essence de vétiver, relevée par la mandarine pour un parfum d'élégance et de sensualité.