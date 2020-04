Date de sortie de Spider-Man 3 et Doctor Strange dans le multivers de la folie retardée / Film

De nos jours, presque toutes les nouvelles sur les films concernent le report des dates de sortie en raison de l’arrêt de la production pendant la pandémie de coronavirus et de la fermeture de presque toutes les salles de cinéma aux États-Unis. Marvel Studios a récemment apporté de grands changements à leur calendrier au cours des deux prochaines années, mais apparemment, cela ne suffisait pas. Docteur étrange dans le multivers de la folie a été repoussé à nouveau, cette fois au printemps 2022, et Spider-Man 3 a changé aussi. Pendant ce temps, Thor: Amour et tonnerre a été augmenté un peu.

La variété a le mot que le Docteur étrange dans le multivers de la folie, dont la sortie était prévue pour novembre 2021, sortira désormais au printemps suivant 25 mars 2022. À l’origine, la suite devait commencer la production en juin, mais il est probable que la pandémie de coronavirus ait bouleversé ces plans.

Il y a aussi une chance que la production ne soit tout simplement pas prête à avancer. Après tout, le réalisateur / scénariste Scott Derrickson et le co-scénariste C. Robert Cargill ont quitté le projet il n’y a pas si longtemps après des différences créatives avec Marvel Studios. Ils ont depuis été remplacés par le réalisateur Sam Raimi (Homme araignée) et écrivain Michael Waldron, qui est actuellement Loki showrunner.

Benedict Cumberbatch va reprendre son rôle de Sorcier Suprême, et Benedict Wong sera de retour en tant que son copain Wong. Chiwetel Ejiofor a été laissé entendre pour prendre un tour méchant dans une scène après le générique, et il semble qu’il revienne aussi. Il y a eu des grondements Rachel McAdams ne reviendra pas en tant que femme, mais Elizabeth Olsen jouera un rôle clé en tant que sorcière écarlate, et la série Disney + du personnage WandaVision aura une sorte de lien direct avec la suite.

Spider-Man 3 repoussé trop

Chaud sur les talons de Spider-Man: dans le Spider-Verse étant repoussée, la collaboration de Marvel avec Sony Picutres sur Spider-Man 3 sera également retardé. Le film a été repoussé de juillet 2021 à 5 novembre 2021, ce qui explique pourquoi Docteur étrange dans le multivers de la folie a été reportée au printemps 2022.

Tom Holland est de retour en tant que Spider-Man avec Zendaya comme MJ, et Jon Watts dirigera à nouveau. Sinon, nous ne sommes pas sûrs de l’intrigue du film, à part le fait que le film abordera probablement la révélation de l’identité secrète de Spider-Man dans la scène de mi-crédits de Spider-Man: loin de chez soi. Sinon, le film pourrait fournir une sorte de sortie pour Spider-Man de l’univers cinématographique Marvel, puisque Marvel et Sony n’ont conclu un accord que pour un autre film Spider-Man et une apparition dans un autre projet Marvel Studios.

Thor: L’amour et le tonnerre ont légèrement augmenté

Un dernier changement au calendrier à venir de Marvel (pour le moment) a été Taika WaititiÀ venir Thor: Amour et tonnerre se diriger vers les théâtres sur 11 février 2022 au lieu de la date précédemment fixée une semaine plus tard. Le titre semblerait indiquer que cela pourrait être un bon film de date pour la Saint-Valentin, ce qui pourrait avoir un peu influencé la programmation de Marvel.

Chris Hemsworth revient en tant que dieu du tonnerre, mais Natalie Portman reviendra également dans la franchise en tant que Jane Foster, qui reprendra également le rôle de Thor, inspirée par un arc de personnage de Marvel Comics. Tessa Thompson reprendra également son rôle de Valkyie, et Christian Bale joue un rôle inconnu dans la suite, peut-être en tant que méchant du film.

Juste pour rattraper tout le monde sur le calendrier des studios Marvel pour les deux prochaines années, voici à quoi il ressemble maintenant:

Veuve noire – 6 novembre 2020

Les éternels – 12 février 2021 .

. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux – 7 mai 2021 .

. Spider-Man 3 – 5 novembre 2021

Thor: Amour et tonnerre – 11 février 2022

Docteur étrange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022

Panthère noire – 8 mai 2022

Captain Marvel 2 – 8 juillet 2022

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 – Inconnue

Ant-Man 3 – Inconnue

Lame – Inconnue

