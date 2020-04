SNL à la maison: Pete Davidson, Cecily Strong et Bowen Yang s’enregistrent

NBC Saturday Night Live revient ce soir à 23h30 HE / PT pour la deuxième édition de « SNL at Home « , une fois de plus produit à distance à partir des maisons de la distribution (ou des » lieux de résidence « respectifs car nous ne voulons pas présumer) avec des éléments familiers de la série comme » Weekend Update « ainsi que le contenu original de la distribution. Le premier remise des gaz avait Tom Hanks et Coldplay Chris Martin à bord en tant qu’hôte et invité musical, respectivement, mais toujours aucun mot pour savoir qui jouera ces rôles ce week-end.

Avec seulement quelques heures à perdre, les membres de la distribution vérifient déjà si tout va bien et nous rappellent ce soir. Le premier debout, Pete Davidson a du mal à résoudre certains problèmes techniques et de messagerie avant de poursuivre. Après cela, nous vérifions Bowen Yang et Cecily Strong car ils font face à la maladresse de presque se présenter ce soir portant le même croquis. Enfin, nous terminons avec un autre regard sur le premier post de cette semaine annonçant ce soir « SNL à la maison. »

Voir ce post sur Instagram Enregistrement rapide de Pete avant le #SNLAtHome de ce soir‼ ️ Un post partagé par Saturday Night Live (@nbcsnl) le 25 avril 2020 à 16h39 HAP

Voir ce post sur Instagram @fayedunaway et @cecilystrong ont des idées de croquis similaires pour #SNLAtHome. Un post partagé par Saturday Night Live (@nbcsnl) le 25 avril 2020 à 16h00 PDT

Voir ce post sur Instagram Nous sommes de retour ce samedi‼ ️ #SNLAtHome Un post partagé par Saturday Night Live (@nbcsnl) le 23 avril 2020 à 11h31 PDT

Saturday Night LiveL’équipe 2019-2020 comprend Beck Bennett, Aidy Bryant, Michael Che, Pete Davidson, Mikey Day, Chloe Fineman, Heidi Gardner, Colin Jost, Kate McKinnon, Alex Moffat, Kyle Mooney, Ego Nwodim, Chris Redd, Cecily Strong, Kenan Thompson, Melissa Villaseñor, et Bowen Yang. Che et Jost sont les auteurs principaux de la série, avec Bryan Tucker servant d’écrivain senior. Sans les émissions spéciales et les séries numériques, le programme a remporté 72 Emmy Awards, le plus grand nombre d’émissions de l’histoire de la télévision.

SNL détient également le titre de l’émission de télévision la plus nominée de l’histoire des Emmy avec 270 nominations (encore une fois, hors séries spéciales et numériques). La série humoristique et musicale de longue durée est produite par Executive Lorne Michaels, produit par Steve Higgins et Erik Kenwardet dirigé par Don Roy King. Ken Aymong sert de producteur superviseur, avec Lindsay Shookus, Erin Doyle, et Tom Broecker produire. La série est produite par SNL Studios en association avec Universal Television et Broadway Video.

