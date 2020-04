L’invasion des voleurs de corps 1978 est un classique de la pandémie urbaine

Cette semaine, nous avons eu un épisode surdimensionné combinant les moulages de deux podcasts d’horreur pour discuter d’un classique de la paranoïa pandémique: Philip Kaufman’s Invasion des voleurs de corps (1978). L’équipe du château de l’horreur (Drew Edwards de Halloween Man, l’avocat Julia Guzman, Tony Salvaggio de Rooster Teeth et l’écrivain Jason Henderson) ont été rejoints par le casting de Monster Movie Happy Hour (les historiens Dave Geister, Mary Challman, Scott Chesebrough). Le MMHH est apparu fin 2019, et à chaque épisode, ils présentent au moins un cocktail nouvellement conçu pour accompagner le film d’horreur classique dont ils discutent.

Parce que tout le monde sur l’appel est en quarantaine, la discussion n’a pas pu éviter de se pencher sur la façon dont le classique paranoïaque de Kaufman reflétait l’environnement actuel. Contrairement au film original de 1956, qui était à son tour basé sur le roman rapide de Jack Finney de 1955 Arracheurs de corps, Le film de Kaufman place l’action à San Francisco. Mettre le film dans une grande ville change beaucoup d’action. Essentiellement, San Francisco était connue dans les années 60 et 70 comme le lieu de la pensée progressiste, ainsi que toutes les philosophies extérieures qui faisaient bonne copie pour le reste du pays. Par conséquent, lorsque les personnages – dont la plupart sont des professionnels de la santé – commencent à entendre des gens parler de la peur que leurs amis et leur famille soient remplacés, ces plaintes doivent tomber dans le contexte d’une ville où les gens disent des choses folles tout le temps.

La pertinence pour la quarantaine actuelle vient du fait qu’une fois l’invasion commencée, elle reste invisible. Donald Sutherland n’a aucun moyen de savoir si une personne à qui il parle a été infectée ou non. C’est un film savamment réalisé qui peut souvent causer une certaine détresse nauséeuse au spectateur.

Nous avons également discuté des curieuses relations du film. En créant de nouveaux personnages, Philip Kaufman nous offre un casting d’ensemble Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum et Veronica Cartwright – qui semblent se connaître suffisamment pour pouvoir presque jouer dans leur propre sitcom, sauf qu’il en est ainsi qu’une invasion extraterrestre a atterri au milieu d’elle. En cours de route, nous avons également pu entendre quelques cocktails originaux créés juste pour le film par le casting du film monstre happy hour.

Hébergé par Jason Henderson, rédacteur en chef du Castle of Horror Anthology et Le jeune capitaine Nemo et créateur de la série de romans HarperTeen Alex Van Helsing; avec Drew Edwards, créateur d’Halloween Man; Tony Salvaggio, chanteur du groupe Deserts of Mars, guitariste principal du groupe Rise from Fire et co-créateur de Clockwerx des Humanoïdes; avocat Julia Guzman de Guzman Immigration de Denver; et Jamie Bahr, chanteur et bassiste droit du groupe de rock and roll Danger * Cakes.

