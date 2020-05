Date de sortie de la saison 6 de Lucifer, [CAST]et détail du complot – Honk News

– Publicité –



TV Line a rapporté que le contrat de Tom Ellis n’est pas officiellement autorisé pour Lucifer Saison 6. Les négociations sur le contrat de l’acteur sont au point mort après qu’Ellis a rejeté la dernière offre pour Warner Bros. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, un la saison 6 possible est mise en danger par cet arrangement.

La saison 6 de Lucifer arrivera-t-elle?

Est-ce que Lucifer touche vraiment à sa fin, ou est-ce que Netflix sera retourné par Fox pour un sauvetage surprise supplémentaire? En juin 2019, Netflix a relancé Lucifer pour obtenir une cinquième et dernière saison, à la grande déception des Lucifans, mais maintenant, cette décision aurait pu être reportée avant la saison 5 a même été diffusée!

Les mordus de Lucifer ne sont pas étrangers au jeu de va-et-vient, car ce n’est pas la première fois qu’ils croient que la série se termine. Lucifer a d’abord été diffusé sur Fox et a été annulé après sa troisième période en 2018. Peu de temps après, Netflix est intervenu pour sauver la série, lui donnant un clin d’œil 4 sur le site. Un mois seulement après la première de la saison, Netflix a annoncé son intention de mettre fin à l’émission.

Notification de date de sortie de Lucifer Season 6

Cependant, vous ne pouvez pas garder un bon diable! En février, TVLine a noté que Netflix avait décidé qu’il n’était pas encore prêt à se séparer de Lucifer après tout que le service de streaming avait entamé des discussions avec Warner Bros. pour étendre la série une autre saison.

La rumeur selon laquelle Netflix souhaitait garder Lucifer dans les parages était grande, mais nous n’avions pas tout de suite nos espoirs – c’est-à-dire jusqu’à ce que la nouvelle annonce que les showrunners de Lucifer Ildy Modrovich et Joe Henderson étaient également prêts à rester à bord pour une éventuelle saison 6. Ils auraient signé de nouveaux accords avec Warner Bros. qui pourraient les garder pour une saison différente.

Lucifer Saison 6 Cast and Plot

Aussi longtemps que les comptes des accords prolongés de Modrovich et Henderson ont été repris, le responsable de la série, Tom Ellis, qui interprète Lucifer Morningstar lui-même, a déclaré avoir finalisé une extension de son contrat dans l’attente d’une reprise potentielle. Maintenant, les choses semblent faire boule de neige en faveur d’un renouvellement de la saison 6, et il semble de plus en plus probable que Lucifer aura une troisième chance à la vie.

D’une manière ou d’une autre, il y a quelques éléments à prendre en compte pour déterminer si la saison 6 pourrait être un mouvement fantastique pour la collection, en attendant de rentrer. Bien que Tom Ellis ait signé pour une autre année, on ne sait pas si la co-star Lauren German et le reste des membres de la distribution pourraient rester pour une autre saison.

Le casting de retour de la saison 5

Outre Ellis et l’allemand, Rachael Harris, D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro et Lesley-Ann Brandt sont actuellement des habitués des émissions, et il est raisonnable de dire qu’au fil des décennies, ils sont devenus assez intégrés dans l’ADN de cet ensemble. Bien que certains d’entre eux puissent avoir des contrats existants qui pourraient les mener à bien pendant la saison 6, ils ne sont pas tous garantis de revenir en arrière.

Si certains d’entre eux choisissent de passer à la fourniture d’une saison 6, cela pourrait être une rupture pour un certain nombre de fans. Après tout, la romance (allemande) de Chloé Decker (allemande) avec Lucifer ne commençait à porter ses fruits que dans la finale de la saison 4. Nous sommes tous constamment curieux de voir comment cela se passera dans la cinquième saison à venir, mais ce que les amoureux ne veulent certainement pas voir, c’est son départ de la série, surtout si cela signifie laisser Lucifer derrière pour continuer sans elle.

Inutile de dire qu’il n’y a maintenant aucune preuve suggérant que l’un des membres ci-dessus ne serait pas disposé ou en mesure de revenir pour une sixième saison, cependant, les fans de Lucifer ont été suffisamment endurés pour ne rien prendre pour acquis.

Lucifer Season 6 News and Updates

La plus grande bonne nouvelle dans tout cela – à part le renouvellement lui-même – est que la production de la saison 5 est en cours depuis que ces discussions sont en cours. Cela signifie que lorsque la série sera renouvelée bien que tous les acteurs n’acceptent pas de revenir, les auteurs auront le temps de créer des fins pour presque tous les personnages qui n’apparaîtront pas dans la saison qui est possible.

En fin de compte, rien n’est pire que de se présenter pour obtenir une saison et d’avoir à entendre quelques vagues explications pour lesquelles nous ne rendrons plus jamais visite à un personnage.

une. Nous ne comprenons pas encore où l’histoire se déroule actuellement dans la saison 5, mais nous pouvons espérer que les showrunners avaient commencé à faire pivoter le scénario vers le point de destination finale de chaque personnage.

Attentes de la saison 6

Si la saison 5 se termine par une belle finale qui rend hommage aux thèmes de la série, aux voyages du personnage et au fandom dédié qui l’a fait se produire, ne se sentirait-il pas un peu mal à reprendre avec la saison 6, tout comme nous l’avions fait pas seulement regardé tout était censé être la fin de la rue?

Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être accompli. Il suffit de considérer Supernatural, que le créateur Eric Kripke voulait simplement exécuter pendant cinq saisons, donc de découvrir que ce qui aurait pu être pensé à l’origine comme une finale de série pourrait, à très long terme, se révéler être simplement la fin d’une chapitre et le début d’un tout nouveau. Et qui sait, c’est peut-être vraiment un signe que Lucifer peut être destiné à diriger les 10 saisons suivantes!

Cependant, si la saison 5 s’avère devenir le passé de Lucifer, nous avons beaucoup à attendre, notamment un événement musical, un épisode noir dans un monde alternatif des années 40 et les débuts de Dieu lui-même!

Maintenant, nous ne saurons pas jusqu’à ce que nous comprenions si Netflix et Warner Bros.pourront gagner la saison 6, et soyons réalistes, nous aimons suffisamment Lucifer pour leur pardonner de nous avoir fait passer le double de la clé d’annulation, peu importe comment cette chose disparaît.

Les quatre premières saisons de Lucifer sont actuellement en streaming sur Netflix.

