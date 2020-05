Apprendre de … Frenkie de Jong et comment échapper à la pression au milieu de terrain comme la star de Barcelone

Nous y avons tous été. Un joueur marque un but extraordinaire sur la grande scène et nous avons hâte de sortir et d’essayer de le reproduire.

Cela pourrait être une superbe volée, une tête de plongée, une course en solo fascinante ou même ce coup de pied de vélo spectaculaire.

Mais à mesure que vous mûrissez, une appréciation des aspects les plus subtils du jeu d’un joueur se manifeste et ce sont ces subtilités techniques qui peuvent vous donner un avantage en tant que footballeur amateur.

Il peut s’agir d’une course particulière, d’un mouvement intelligent, d’une passe ou d’une feinte spécifique.

Les joueurs d’élite font des choses simples avec élégance et précision. La maîtrise de certains aspects du jeu simples mais incroyablement efficaces peut faire passer le vôtre au niveau supérieur.

Et qui est mieux placé pour apprendre que les meilleurs qui font les affaires au plus haut niveau?

Au cours de cette série, nous allons mettre certains des meilleurs joueurs sous le microscope, identifier un attribut clé de la leur et apprendre à l’intégrer dans notre propre jeu.

Dans cette édition de la série «Learn From», nous examinons la méthode de Frenkie de Jong pour échapper à la pression au milieu de terrain avec ses virages rapides et nous trouvons comment la reproduire.

OBJECTIF

Nous savons tout sur le «virage Cruyff» emblématique, mais pour apprendre à échapper rapidement à la pression et au jeu de transition au milieu de terrain, le «virage De Jong» est celui qui devra être maîtrisé.

Bien sûr, c’est une décision assez simple que beaucoup d’entre nous ont déjà utilisée sur le terrain de football et non une innovation dont le jeune Néerlandais peut s’attribuer le mérite. Cependant, son exécution sans faille et ses variations ainsi que la fréquence avec laquelle il utilise le virage, en font un grand effet, en ont fait sa marque de fabrique.

En tant que milieu de terrain profond, cette manœuvre est particulièrement utile lorsque vous ramassez le ballon bien à l’intérieur de votre moitié et face à votre propre objectif. Cependant, il est également assez pratique plus haut sur le terrain.

En jouant exclusivement en tant que regista à l’Ajax, De Jong a utilisé ce tour avec une grande fréquence car il a reçu la possession de ses défenseurs centraux ou de son gardien de but avant de faire progresser le ballon au milieu du terrain.

A Barcelone, le Néerlandais ne se retrouve pas toujours dans les mêmes positions qu’auparavant mais a montré l’efficacité du virage dans différentes zones du terrain.

Essentiellement, le mouvement consiste à tourner rapidement et brusquement avec le ballon afin de se libérer de votre adversaire vous fermant de votre côté aveugle. Cela implique une bonne première touche, un contrôle étroit et une prise de conscience.

Vous tournez en cercle serré de votre côté le plus fort, en utilisant l’extérieur de votre chaussure pour guider la balle.

EXÉCUTION

En essayant d’imiter le tour de De Jong, vous devez en dégager trois aspects clés.

La première étape, à juste titre, consiste à s’assurer que votre première touche est parfaite. Ne vous précipitez pas vers le ballon et risquez votre élan en vous faisant faire quelques pas dans la direction opposée à celle dans laquelle vous voudrez éventuellement aller.

Vous voulez également pouvoir vous arrêter peu de temps après avoir pris possession, vous êtes donc prêt à tourner pendant que votre marqueur est toujours en mouvement. En conséquence, votre adversaire sera moins capable de réagir à votre tour, augmentant ainsi les chances de réussir votre tour. Tout en prenant votre contact, faites un rapide tour de tête pour voir où se trouve votre adversaire.

Une fois que vous avez cette image en tête, vous vous déplacez. Si votre adversaire est à proximité, le meilleur plan d’action est de tourner immédiatement. Cependant, si vous avez le temps, cela signifie que votre marqueur a également le temps de réagir à un tour. Ajoutez une feinte en déplaçant votre poids dans la direction opposée avant de commencer le virage de votre côté le plus fort.

Au début du virage, pliez les genoux et accroupissez-vous légèrement pour abaisser votre centre de gravité, ce qui vous permet de tourner rapidement et en cercle serré.

Enfin, une fois dans le virage, utilisez l’extérieur de votre chaussure pour guider le ballon puis accélérez vers l’avant une fois que votre adversaire est sur votre épaule. Vos genoux pliés vous aideront à vous lancer dans un sprint, vous éloignant du marqueur.

EXEMPLES

A) Grenade contre Barcelone

Le premier scénario illustre le virage dans sa forme la plus simple. De Jong est conscient que le joueur de Grenade s’approche de lui et sa première touche le prépare pour le tour qu’il exécute avec un timing parfait. Il guide bien le ballon avec l’extérieur de sa botte droite alors qu’il se détourne en contrôle total.

De Jong rencontre le ballon et repère un adversaire qui le ferme.

Il chronomètre parfaitement son tour et montre un bon contrôle pour se détourner.

B) Real Madrid contre Ajax

De Jong laisse deux joueurs morts dans cet exemple. Vinicius Jr. coupe agressivement une passe potentielle à Matthijs de Ligt tandis que Luka Modric cherche à contenir le milieu de terrain. Sa conscience de l’immense espace derrière lui est essentielle ici. Il se dirige vers la touche, envoyant Modric dans le mauvais sens. Un virage à 180 degrés le libère des deux joueurs avec beaucoup d’espace pour courir.

De Jong fait face à la pression de deux joueurs mais est conscient de l’espace derrière lui.

Son mouvement initial envoie Modric dans le mauvais sens.

Il se détourne de Modric et de la voie de dépassement pour revenir à De Ligt.

C) Barcelone contre Real Sociedad

Dans ce scénario, De Jong jette non pas une mais deux feintes pour secouer son adversaire. L’homme de la Real Sociedad a eu le temps de réagir au premier mouvement du Néerlandais mais n’a pas eu de réponse à la deuxième fois.

De Jong reçoit le ballon juste devant la ligne médiane.

Il feint à sa gauche avant de se déplacer vers sa droite.

Il change à nouveau de direction pendant que son marqueur est engagé.

Il laisse son adversaire dans son sillage et accélère au milieu.

D) Barcelone contre Slavia Prague

Le défi s’approche de De Jong de sa gauche à cette occasion, celui qu’il a pu repérer dans sa vision périphérique. Ici, il montre comment un virage ou quelque chose de plus élaboré peut parfois être inutile. Avec son adversaire à proximité et arrivant à un rythme, il utilise cet élan pour lui échapper. C’est un espace confiné dans lequel il s’aventure, mais en raison de l’élan de son adversaire, il n’a pas besoin de beaucoup de place pour lui échapper.

De Jong peut voir la pression arriver de sa gauche.

Avec son adversaire se rapprochant rapidement, il frappe simplement la balle dans l’espace.

ENTRAINE TOI

Toucher – Concentrez-vous sur la course vers les passes et le ralentissement dans le temps pour amortir la balle dans un rayon serré. Arrêtez-le absolument mort et vous risquez de le prendre sous vous, ce qui nécessiterait probablement une autre touche pour le retirer de vos pieds. Il est essentiel de trouver le bon équilibre.

Conscience – Maintenant, pratiquez le même mouvement avec pression. Regardez par-dessus votre épaule et essayez de mesurer où se trouve votre marqueur lorsque vous approchez du ballon. Évaluez à nouveau vos options une fois en possession. Cela peut sembler long, mais cela deviendra finalement une seconde nature.

Tour – Travaillez à garder le ballon en laisse courte pendant le tour. Accroupissez-vous pour vous assurer que le rayon reste petit. Une fois que cela est maîtrisé, travaillez à feindre dans un sens avant d’exécuter le virage de l’autre côté.

