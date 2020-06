Date de sortie de Doom Patrol Season 2, distribution, intrigue et autres détails

– – –

La date de sortie de Doom Patrol Season 2 a été annoncée, nous avons sa distribution, son intrigue et d’autres détails. La deuxième saison de Doom Patrol arrive exclusivement sur Starzplay au Royaume-Uni, mais quand sortira la nouvelle série?

DC Doom Patrol est de retour avec sa deuxième saison après plus d’un an d’attente. La série sera diffusée d’abord aux États-Unis sur DC Universe et HBO Max le 25 juin, avant d’atterrir au Royaume-Uni.

Quand sortira la saison 2 de Doom Patrol?

La deuxième saison de Doom Patrol sera diffusée sur Starzplay UK le jeudi 16 juillet. Les clients d’Amazon Prime peuvent s’inscrire à un essai gratuit de sept jours de Starzplay pour regarder la deuxième saison de Doom Patrol. Une fois l’essai gratuit terminé, les téléspectateurs peuvent s’abonner à Starzplay pour regarder Doom Patrol. Starzplay est également disponible via l’application Apple TV, Virgin Media, Roku, Rakuten et l’application Starzplay pour iOs et Android.

Les acteurs de la saison 2 de Doom Patrol:

Doom Patrol – Ep. 115 – «Ezekiel Patrol» – Crédit photo: Annette Brown / 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

Les moulages originaux seront également visibles lors de la deuxième saison. cela signifie également que Brendan Fraser de The Mummy sera de retour en tant que Robotman et le vainqueur du Golden Globe Matt Bomer en tant que Negative Man. Les deux hommes et demi d’April Bowlby en tant que femmes élastiques / Rita Farr et Orange Is The New Black Diane Guerrero jouent Crazy Jane.

The Plot of the Doom Patrol Saison 2

La série est basée sur l’emblématique équipe de super-héros DC Comics du même nom, créée par les écrivains Arnold Drake et Bob Haney. La deuxième saison de Doom Patrol reprendra du cliffhanger de la première saison, qui a vu la Doom Patrol vaincre Mr.Nobody. cependant, la perte de M. Nobody a vu les membres de la Doom Patrol devenir miniatures et bloqués sur la piste de course de jouets de Cliff.

