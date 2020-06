Bayer Leverkusen – 1. FC Cologne 3: 1: Werkself revient à la place de la Ligue des champions grâce à une victoire en derby

Le Bayer Leverkusen reste peu impressionné sur le cap de la catégorie reine: le Werkself a également battu son rival rhénan 1. Le FC Köln a gagné 3: 1 (2: 0) et a remporté la quatrième place en Ligue des champions. Avant les derniers matchs contre le Hertha BSC et le FSV Mainz 05, l’équipe de l’entraîneur Peter Bosz continue de détenir tous les atouts avec un avantage de point sur le Borussia Mönchengladbach.

Sven Bender (7e), Kai Havertz (39e) et Moussa Diaby (83e) ont remis le Werkself sur la bonne voie après une seule victoire des quatre derniers matchs à temps pour le sprint de la saison. La descente de Cologne, en revanche, se poursuit malgré le but de Sebastiaan Bornauw (67e) après cela, les boucs attendent toujours leur première victoire sans spectateur après le huitième match fantôme.

« Gladbach a augmenté la pression avec la victoire, mais nous connaissons nos qualités, que nous avons montrées en première période », a déclaré l’attaquant de Leverkusen, Kevin Volland, qui a fait son retour après une longue pause pour blessure. Ciel.

Le directeur sportif du Bayer, Rudi Völler, et l’entraîneur Peter Bosz ont unanimement appelé à une « réparation » pour la défaite de 0-2 lors du match aller avant le match – l’équipe a été impressionnante sous une pluie battante. Dès la première minute, le Werkself a resserré le rival rhénan au plus profond de sa moitié de terrain, après six bonnes minutes le finaliste de la coupe avait déjà travaillé son cinquième virage. Cette cintreuse étendue avec le cou-de-pied extérieur gauche sur le premier poteau est en filigrane dans le coin le plus éloigné.

Moussa Diaby avec une apparence puissante

Surtout que le puissant Moussa Diaby n’a pas pu être contrôlé par le nouveau venu, mais après un magnifique solo du Français Timo Horn sauvé avec un brillant défilé (13e). En conséquence, Bayer manquait d’une certaine détermination contre Cologne, une faiblesse choquante, les hôtes n’ont repris le rythme que peu de temps avant la pause.

Havertz (37 ans) a d’abord déplacé misérablement après la passe croisée de Diaby, avant deux minutes plus tard, il a converti un modèle de Leon Bailey contre la direction de Horn. L’offensive de Cologne autour d’Anthony Modeste, en revanche, est restée totalement inoffensive avant le changement, le gardien Lukas Hradecky n’a pas eu à intervenir une seule fois.

Bayer Leverkusen a raté une victoire plus élevée

En seconde période, l’équipe de Gisdol a soudainement placé des aiguilles sensibles. Jan Thielmann (54e) et Jhon Cordoba (56e) ont d’abord raté deux occasions prometteuses avant que Bornauw n’incline parfaitement un corner dans le coin éloigné. Après un court choc, Leverkusen reprit le contrôle du match, mais manquait de précision lors de la dernière passe.

Cologne a risqué plus dans la phase finale et a révélé au Werkself de grands espaces pour son jeu de commutation rapide. Mais Paulinho (74e) seul devant Horn et Havertz (75e) en reculant ratait un autre but.