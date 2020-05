Damien Sung Films UK Lockdown, un thriller épisodique sur YouTube.

J’ai rencontré le réalisateur pour la première fois Damien Sung il y a quelques années, quand il filmait une soirée avec Alan Moore et Mitch Jenkins. Il a travaillé avec Danny Boyle, Prince [hell, he lived with him], Peter Jackson, Alex Garland et plus, et il a dirigé la Déterrement film basé sur le travail de Moore et Jenkins. Il réalise actuellement un thriller épisodique, filmé en lock-out, appelé UK Lockdown. Il est tourné dans un style vlog et concerne … d’accord, je vais peut-être devoir gâcher les deux premiers épisodes pour faire passer le crochet, à propos d’un père désespéré et solitaire qui kidnappe son fils et part en fuite. Cela commence très bêtement, mais devient très sombre bientôt. Toutes sortes d’avertissements déclencheurs, probablement. Voici les premiers épisodes

Mais c’est là UK Lockdown prend une mauvaise tournure.

Tourné sans scénario, UK Lockdown. enfreint toutes les règles habituelles de Damien en matière de réalisation de films, mais tout est en suspens en ce moment. Quant à cette soirée avec Alan Moore et Mitch Jenkins au Barbican, il l’a également filmé.

Ensuite, le Déterrement exposition qui aurait eu lieu cette année, avec Mitch Jenkins, toutes les photos, les artefacts, les accessoires et le film, mais le verrouillage a bouleversé cela. Le film d’Alan et Mitch Le spectacle aurait également été sorti maintenant aussi …