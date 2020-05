La série comique de Netflix «  The Politician  » – tout sur la deuxième saison

– Publicité –



On doute que le monde en ait assez de Payton Hobart’s ambitions politiques folles. Donc, Ryan Murphy’s Série comique Netflix « Le politicien’Revenir pour une deuxième saison moins d’un an après la première est aussi bienvenu qu’excitant.

Date de sortie

«Le politicien » La saison 2 sera diffusée sur Netflix le vendredi 19 juin.

PLOT of The Politician

Selon le synopsis officiel de l’intrigue de la saison 2, Payton Hobart (Ben Platt) se bat pour renverser Dede Standish (Judith Light) dans la course du Sénat de l’État de New York. D’un chef de majorité sénatorial de longue date et très apprécié, avec zéro non-sens et chef de cabinet, Hadassah Gold à ses côtés, la réélection de Dede était censée être facile, mais Payton qui voit cela comme la prochaine étape sur son chemin vers le la présidence doit décider quel type de politicien il veut finalement être pour triompher, même si cela prend tout, de la révélation des secrets, des mensonges et du throuple.

Pendant ce temps, sa mère, Georgina Hobart, prend une décision historique qui met en danger de créer une diversion de lui et tout ce qu’il espère réaliser. Mais si Payton veut se hisser au-dessus de toute politique insignifiante et gagner sans tourmenter quoi que ce soit dans son caractère, il doit trouver sa voix et renforcer son message politique pour inspirer et exciter les électeurs.

CAST du politicien

Ben Platt comme Payton Hobart

L’acteur, chanteur et auteur-compositeur de 26 ans est apparu dans de nombreuses pièces qui incluent des productions de Broadway comme «The Music Man», «The Book of Mormon» et «Dear Evan Hansen». Dans les films, il est connu pour ses rôles dans des rôles dans «Pitch Perfect», «Pitch Perfect 2» et «Ricki and the Flash».

Judith Light comme Dede Standish

L’acteur de 71 ans est un incontournable de la télévision depuis des décennies. La double lauréate du Daytime Emmy Award et la double lauréate du Tony Award est surtout connue pour son rôle d’Angela Bower dans la longue sitcom ABC «Who’s the Boss?». Sa carrière télévisuelle comprend des rôles acclamés dans des émissions comme «One Life to Live», «Law & Order: Special Victims Unit», «Ugly Betty», «Dallas», etc.

Bette Midler comme Hadassah Gold

Le chanteur, auteur-compositeur, actrice, comédien et producteur de cinéma américain de 74 ans est une force avec laquelle il faut compter. Avec trois Grammy Awards, quatre Golden Globes, trois Emmy Awards et un Tony Award, Midler a été un succès dans tous les domaines du divertissement. Sa carrière cinématographique est parsemée de succès comme «Down and Out in Beverly Hills», «Ruthless People», «Outrageous Fortune», «Big Business», «Beaches», «Hocus Pocus», «The First Wives Club», «The Stepford Wives »et« Parental Guidance ».

Gwyneth Paltrow comme Georgina Hobart

Paltrow n’a guère besoin d’une introduction. L’acteur et entrepreneur, qui a créé la marque de bien-être Goop, a été salué par la critique pour ses rôles dans ‘Seven’, ‘Emma’, ‘Sliding Doors’, ‘A Perfect Murder’, ‘Shakespeare in Love’, ‘The Talented Mr. Ripley ‘, et plus encore. Plus récemment, Paltrow a été connue pour sa représentation de Pepper Potts dans l’univers cinématographique Marvel.

CRÉATEUR

Ryan Murphy

Le scénariste, réalisateur et producteur américain de 54 ans est surtout connu pour avoir créé et produit des émissions acclamées par la critique comme ‘Nip / Tuck’, ‘Glee’, ‘American Horror Story’, ‘Scream Queens’, ‘Pose’, ‘ 9-1-1 ‘et’ Hollywood ‘.

BANDE ANNONCE

Aucune bande-annonce de «The Politician» Saison 2 n’est encore sortie. Surveillez cet espace pour plus de mises à jour.

