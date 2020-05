Mère Nature est le premier film de Jamie Lee Curtis Blumhouse Deal – / Film

La reine des cris d’origine abandonne sa couronne pour une chaise de réalisateur. Jamie Lee Curtis passe derrière la caméra pour réaliser le film éco-horreur Mère Nature dans le premier projet d’un premier accord avec Blumhouse, le studio qui a ramené l’actrice dans son rôle d’horreur le plus emblématique en 2018 Halloween.

Jamie Lee Curtis a signé un premier accord avec Blumhouse pour des projets de films et de télévision développés au cours des trois prochaines années. L’actrice-réalisatrice-productrice multihyphénate a signé l’accord via sa société, Comet Pictures, et a déjà commencé à travailler sur le premier film dans le cadre de l’accord: un film d’horreur centré sur le changement climatique appelé Mère Nature.

Curtis dirigera le film avec lequel elle co-écrit Russell Goldman, récemment nommé responsable du développement du cinéma et de la télévision de Comet Pictures. Cela marquera le premier long métrage de Curtis après avoir longtemps été associée à son rôle d’évasion en tant que légendaire reine des cris Laurie Strode dans le Halloween franchise, même si elle a réalisé des épisodes de Scream Queens et Tout sauf l’amour. Goldman a travaillé avec Curtis auparavant en tant qu’assistant de David Gordon Green sur Halloween, mais a fait ses débuts dans plusieurs festivals de films à travers le monde.

« J’ai 61 ans et ma devise est maintenant: » Si ce n’est pas maintenant, quand, sinon moi, qui? « Je suis ravi d’avoir une maison créative pour explorer mes propres idées et les autres. Jason et son équipe m’ont fait sentir le bienvenu. La comète est prête à mettre ces histoires en scène », a déclaré Curtis dans un communiqué.

Il n’est pas surprenant que Curtis conclurait un accord avec Blumhouse après le succès massif de 2018 Halloween, La renaissance de David Gordon Green de la franchise qui a ramené Laurie Strode de Curtis comme un guerrier endurci. Ratisser plus de 255 millions de dollars dans le monde, Halloween a battu des records pour un film d’horreur avec un rôle féminin, et la plus grande ouverture pour un film avec un rôle féminin de plus de 55 ans. Le film a revigoré la Halloween franchise, pour laquelle Curtis Executive produit et devrait revenir dans deux autres films: Halloween tue et Halloween se termine.

«Jamie est une force de la nature et était un véritable partenaire pour Halloween. C’est donc à la fois un honneur et incroyablement apte qu’elle réalise son premier long métrage en tant que réalisatrice avec Mère Nature», A déclaré le fondateur de Blumhouse, Jason Blum.

C’est excitant de voir Curtis derrière la caméra après des décennies d’association avec le titre de Scream Queen, même si elle a longtemps embrassé le label et s’est forgé une riche carrière en dehors de Halloween avec une série de rôles comiques, dramatiques et primés. Activiste de longue date, le premier long métrage de Curtis en tant que film d’horreur sur le changement climatique est également logique. Nous garderons un œil sur une date de sortie et plus d’informations pour Mère Nature.

