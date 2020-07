Cypher était l’agent le plus joué dans VALORANT PAX Arena Invitational, suivi de Sage et Sova

Image via Riot Games

Il semble que VALORANTLe réseau de surveillance d’un seul homme est M. Popular.

Cypher était l’agent le plus joué lors de la PAX Arena Invitational de la semaine dernière, selon VLR.gg. Le surveillant a été trouvé dans 92% des équipes, suivi de Sage (77%) et Sova (65%).

Capture d’écran via VLR.gg

Il semble que les offres d’informations et de présence anti-flanc Cypher se soient avérées inestimables tout au long de la compétition. Le surveillant a été choisi 96% du temps sur Haven, probablement en raison de sa capacité à arrêter le flanc ennemi sur une carte à trois sites. Il est également capable de gérer seul un site, permettant aux joueurs de doubler sur d’autres emplacements.

Et Sage, qui est le seul agent capable de guérir et de ressusciter ses coéquipiers, est arrivé à une deuxième place éloignée. Étonnamment, les concurrents ont choisi de ne pas utiliser le guérisseur sur Ascent 50% du temps. La carte sur le thème italien offre de longues lignes de vue et de nombreux coins, ce qui rend potentiellement plus difficile pour Sage de guérir ou de faire revivre ses alliés. Diriger deux fumeurs peut être une meilleure stratégie pour bloquer les opérateurs et aider à prendre ou reprendre des sites plus facilement.

Sova, un autre agent qui fournit de nombreuses informations sur la localisation des ennemis, a complété les trois premiers. Il semble que les récents buffs de Viper n’étaient pas suffisants pour attirer l’attention des participants. L’agent toxique était le moins utilisé à quatre pour cent, avec Breach (sept pour cent) et Reyna (11 pour cent) juste derrière.

Les sentinelles ont dominé tout au long du PAX Invitational, battant finalement Cloud9 en finale 3-1.

