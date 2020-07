Jürgen Klopp élu Manager de l’année

Un grand honneur pour Jürgen Klopp: le manager de l’équipe du Liverpool FC a été élu manager de l’année par ses collègues entraîneurs après la saison exceptionnelle des Reds et le premier championnat en 30 ans.

Klopp succède à l’entraîneur-chef de Sheffield United, Chris Wilder, qui a reçu le prestigieux « Trophée Sir Alex Ferguson » après sa promotion en Premier League la saison dernière.

« Je suis absolument ravi d’avoir ce beau trophée. C’est vraiment magnifique », a déclaré Klopp, se souvenant de la première rencontre avec la légende de l’entraîneur de Manchester United, Ferguson (78). « Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Pour moi, c’était comme rencontrer le Pape. À ce moment-là, je n’ai jamais pensé que je détiendrais un jour le trophée portant son nom », a déclaré 53 -Age.

Ferguson, cinq fois lauréat du prix, a rendu hommage à Klopp dans un message vidéo: « Vous l’avez absolument mérité. La performance de votre équipe a été exceptionnelle, votre personnalité a saisi tout le club », a déclaré le Scotsman et a plaisanté: « Je vous pardonne d’avoir dépassé la moitié de moi. me suis réveillé quatre heures du matin pour me dire que tu avais remporté le championnat. «

Klopp avait dominé la saison de Premier League avec Liverpool, avec un total de 99 points. L’avance sur le premier poursuiveur de Manchester City était de 18 points.