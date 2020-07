Fouet de pistolet de tir de rythme de réalité virtuelle retardé sur le PSVR de deux jours entiers

Le prochain jeu de tir rythmique Pistol Whip a vu sa date de sortie légèrement ajustée. Le titre PSVR qui épouse le gun-fu de John Wick avec le gameplay rythmique qui brille vraiment sur le casque préféré de tout le monde était initialement prévu pour le 28 juillet. Mais maintenant, il devrait sortir le … 30 juillet. D’accord, ce n’est pas un très long délai. Le jeu est toujours lancé dans la même semaine et il a toujours l’air génial.

Pistol Whip a été lancé sur d’autres plates-formes de réalité virtuelle en novembre 2019 et a été régulièrement pris en charge avec du contenu supplémentaire. La « Heartbreaker Trilogy », offrant des pistes plus douces sur lesquelles tourner, devrait être lancée en août, même si elle arrivera sur PSVR à une date ultérieure non divulguée. Et il y a encore plus de contenu prévu après cela, y compris le « Action Pack », une mise à jour en deux parties qui devrait être lancée au quatrième trimestre de cette année.

Êtes-vous impatient de jouer au Pistol Whip? Pouvez-vous supporter le retard titanesque de deux jours? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.