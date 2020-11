Cyberpunk 2077 – Le contenu post-lancement ne sera révélé qu’après la sortie

En se déplaçant Cyberpunk 2077 La révélation du contenu post-lancement a également été retardée en décembre.

Le PDG Adam Kiciński a annoncé lors de la conférence des investisseurs en cours qu’il ne sera présenté que lorsque le jeu sera sorti. Cependant, ils devront attendre trop longtemps pour cela:

«Nous n’entrerons pas dans trop de détails aujourd’hui, mais tout sera clair avant la sortie. Alors que nous approchons du lancement, nous nous attendons à ce que les plans de contenu post-lancement soient annoncés très bientôt. Un certain nombre de DLC et d’extensions gratuits sont décrits – comme je l’ai dit, vous pouvez vous y attendre très bientôt et tout sera clair. «