10 films fantastiques épiques que vous n’avez probablement pas vus

La fantaisie est l’un des genres les plus sous-estimés, vu par certains comme un simple véhicule pour des contes de fées maladifs et des héros au cœur de lion. Les livres de Harry Potter ont littéralement publié une ligne de romans pour adultes pour éviter aux navetteurs l’embarras de lire des «livres pour enfants». Pourtant, la fantaisie n’est pas un genre pour enfants; il peut combiner de nombreuses formes fictives pour raconter des histoires terrifiantes et tragiques qui plaisent à tous les âges et à tous les goûts.

Depuis Le Seigneur des Anneaux, les films fantastiques ont du mal à atteindre le même niveau de succès critique et commercial. En particulier, la fantaisie épique nécessite d’énormes budgets et des masses de travail de production, ce qui peut rendre difficile la récupération de l’argent au box-office mondial.

Malgré ces difficultés, les cinéastes ont produit de nombreuses pièces de cinéma fantastique épique fantastique au fil des ans. Des histoires d’aventuriers courageux, de seigneurs diaboliques ignobles et d’étranges terres magiques n’attendent que d’être vues par un cinéphile passionné comme vous!

Qu’est-ce qui fait une épopée fantastique? En termes vagues, un décor de haute fantaisie qui n’est pas de notre propre monde ou un récit détaillant un grand voyage héroïque. Alors que quelques-uns de ces films sous-estimés peuvent utiliser notre monde comme un dispositif de cadrage, l’accent est principalement mis sur le fantastique. En avant, nous allons!