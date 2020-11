«  Klaus  » devrait être un aliment de base de Noël annuel pour toute votre famille – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Les séries: Klaus

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le pitch: Lorsque Jesper (Jason Schwartzman) se distingue comme le pire élève de l’académie postale, il est stationné sur une île gelée au-dessus du cercle polaire arctique, où les habitants en conflit échangent à peine des mots, encore moins des lettres. Jesper est sur le point d’abandonner quand il trouve un allié chez l’enseignante locale Alva (Rashida Jones) et découvre Klaus (JK Simmons), un mystérieux charpentier qui vit seul dans une cabine remplie de jouets faits à la main. Ces amitiés improbables renvoient les rires à Smeerensburg, forgeant un nouvel héritage de voisins généreux, de traditions magiques et de bas suspendus avec soin près de la cheminée.

Pourquoi c’est une visualisation essentielle: Il est difficile de trouver des films de Noël vraiment géniaux. Même certains des favoris de vacances bien-aimés qui sont diffusés à la télévision encore et encore pendant les vacances ne sont pas exactement du plus haut niveau. Nous acceptons juste un peu plus la médiocrité avec les films de vacances parce qu’ils apportent des sentiments chaleureux à notre cœur quand il fait froid dehors. Mais que se passerait-il si vous pouviez ressentir ces mêmes sentiments chaleureux et avoir une histoire enchanteresse avec une belle animation et un casting de voix fantastique? C’est là que Netflix est beau Klaus entre en jeu, et il devrait être ajouté à votre rotation annuelle de films de vacances.

Peu de films ont pu puiser dans le mythe du Père Noël de manière significative et émouvante. Miracle sur la 34e rue vient immédiatement à l’esprit, et même Le Père Noël fait quelque chose de magique avec le grand gars qui se mélange bien avec les singeries comiques sarcastiques de Tim Allen. Klaus tisse une merveilleuse tapisserie de gentillesse, de compréhension et d’amitié, et il le fait tout en créant une nouvelle histoire d’origine intelligente pour le Père Noël.

Avec un style d’animation qui a l’esthétique de l’animation 2D classique mais avec une touche 3D artistique, Klaus est l’un des films les plus étonnamment animés de mémoire récente. On a l’impression qu’il est assis sur une étagère depuis plus d’une décennie, en attendant que l’animation 2D fasse son retour. Les conceptions de personnages à elles seules sont à pas de géant meilleures que beaucoup de films d’animation d’aujourd’hui, en particulier lorsqu’elles sont combinées avec la distribution vocale. Jason Schwartzman, Rashida Jones et JK Simmons correspondent en fait au look de chacun de leurs personnages, ce qui est de plus en plus difficile à trouver car les studios d’animation s’appuient sur des talents de grands noms au lieu de simplement trouver les meilleurs acteurs de la voix.

Pour tous les plaisirs des fêtes chaque année, il faut quelque chose de très spécial pour ajouter un nouveau film à votre liste de surveillance annuelle de Noël. Mais Klaus n’est pas seulement digne de regarder chaque saison des fêtes, c’est aussi un travail d’animation exceptionnel qui, espérons-le, donnera au réalisateur espagnol Sergio Pablos une chance de créer plus de belles histoires comme celle-ci à l’avenir.

