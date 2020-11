Économisez jusqu’à 40% sur les écouteurs Beats Powerbeats Pro et Solo3

La gamme d’accessoires audio Beats d’Apple existe depuis un certain temps déjà, mais l’une des plaintes constantes est que les prix peuvent être excessifs. Heureusement, Amazon offre une réduction notable sur certains casques Beats dans le cadre du Black Friday.

Amazon offre jusqu’à 40% de réduction sur les écouteurs Beats PowerBeats Pro et Solo3, cette réduction particulière s’appliquant aux écouteurs supra-auriculaires sans fil Solo3. Ces écouteurs étaient répertoriés à 199,95 $, mais peuvent maintenant être achetés pour 119,95 $. Pendant ce temps, les écouteurs sans fil PowerBeats Pro sont réduits de 30%, passant de 249,95 $ à 174,95 $.

Les écouteurs supra-auriculaires Solo3 sont idéaux si vous voulez une paire d’écouteurs longue durée en général, vantant jusqu’à 40 heures d’autonomie de la batterie, trois heures de lecture avec cinq minutes de charge et la puce sans fil W1 d’Apple pour le couplage.

Pendant ce temps, les PowerBeats pro sont de véritables écouteurs sans fil, offrant neuf heures d’écoute, 24 heures d’écoute via l’étui de chargement et une résistance limitée à la sueur / à l’eau. Ces écouteurs offrent également une heure et demie d’écoute avec une charge de cinq minutes.

