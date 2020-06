Cryptomonnaie : 2 wallet crypto pour ranger et sécuriser vos Bitcoins

Stocker ses cryptomonnaies en toute sécurité est devenu un enjeu majeur. Et les offres sur le marché sont nombreuses. L’important c’est de savoir lequel est le plus fiable.

Le monde de la cryptomonnaie est l’un des plus affectés par les piratages en ligne. C’est pour cela qu’il est important de savoir protéger ses actifs. Aussi, il vous faudra trouver le meilleur portefeuille crypto du marché. Voici donc une petite sélection des wallets les plus fiables du moment. Le marché des crypto wallets a connu son apogée au même moment où les cryptomonnaies connaissaient un réel développement (janvier 2018)

Pour beaucoup, les solutions les plus sûres actuellement sont les cold wallet (ou hardware wallet). Ce sont des portefeuilles de stockage de cryptomonnaies qui ne sont pas raccordés à Internet. Ce qui réduit donc fortement les risques d’attaque et d’infection par un malware. Mais pour se procurer ces services, il faut acheter les wallet crypto depuis le site internet officiel des fabricants au risque de recevoir un appareil corrompu.

Nous avons donc sélectionné pour vous des solutions efficaces et abordables pour le stockage de vos actifs. Parmi ces solutions, on retrouve donc des Français (Ledger) et des Tchèques (Trezor). À eux deux, ils ont vendu pour des millions de portefeuilles de stockage dans le monde. La preuve que les deux compagnies deviennent de plus en plus solides, Ledger a déjà annoncé que Samsung prenait par à son capital. Cela illustre parfaitement le développement de la startup. Ledger fait actuellement partie du Next40, un classement qui réunit les 40 startups à fort potentiel de l’Hexagone.

La Ledger Nano X

Ledger est une société française qui a vu le jour en 2013. Elle a basé son développement sur la vente des cold wallets dans le monde. Son record de vente, elle l’a enregistré en 2017, moment de l’essor des cryptomonnaies. En même temps, elle a pu lever 75 millions d’euros pour diversifier et développer son offre. Le produit phare du français en ce moment c’est le Ledger Nano X. Un portefeuille qui embarque la technologie bluetooth. Les utilisateurs de la Nano X pourront dorénavant gérer leurs cryptomonnaies sans fil, grâce au bluetooth et à une application mobile, Ledger Live. Niveau prix, le produit se négocie autour de 119 €.