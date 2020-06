Est-ce que Skoda apporte Kamiq à ses rivales Hyundai Creta et Kia Seltos?

Skoda Kamiq a été espionné sur des routes indiennes sans camouflage. Cela signifie-t-il une arrivée plus tôt pour les Hyundai Creta et Kia Seltos Rival?

Skoda a récemment lancé le Karoq en Inde, au prix de Rs 25 Lakhs. C’est un SUV de taille moyenne et comme c’est un CBU, son prix est très cher. Le prochain modèle de Skoda est Kamiq qui a récemment été espionné à Pune. Le SUV sera plus petit et moins cher que Karoq mais restera un modèle CBU.

Skoda va lancer le Kamiq dans le courant de 2020, probablement au troisième trimestre. La séquence exacte est Vision SUV, Kamiq, Karoq et Kodiaq. La dernière version est déjà disponible sur les marchés mondiaux et nous obtiendrons la même version mondiale. Même le moteur restera le même.

Basé sur la plate-forme de Volkswagen T-Roc ou la plate-forme MQB A0, il ne sera pas aussi petit que le T-Roc. Sous le capot, il obtiendra le même moteur TSI essence turbo quatre cylindres de 1,5 litre. Le moteur produira 150 ch et 250 Nm de couple de pointe, couplé à un DCT à 7 vitesses. La vitesse de pointe sera la même que celle trouvée sur le T-Roc, mais Kamiq sera plus économe en carburant.

À l’échelle mondiale, Kamiq obtient un moteur TSI de 1,0 litre dans deux états de réglage, un TSI de 1,5 litre et un moteur diesel de 1,6 litre. Les variantes de base obtiennent la 1.0 TSI produisant 94 BHP, tandis que les variantes haut de gamme avec la même unité produisent 115 PS. Les variantes haut de gamme bénéficient en outre de la même unité 1,5 TSI. Enfin, toutes les variantes bénéficient d’un moteur diesel 1,6 litre en option.

Skoda Kamiq mesurera environ 4,2 mètres de long et affrontera les goûts de Kia Seltos et de la nouvelle Hyundai Creta. Puisqu’il s’agit d’une CBU, les dimensions et le style seront les mêmes. Les caractéristiques à bord comprendront des phares à LED, un toit ouvrant électrique, un système de cockpit actif, un plus grand système d’infodivertissement à écran tactile, un régulateur de vitesse, des essuie-glaces automatiques, une climatisation à deux zones et bien plus encore.

Nous nous attendons à ce que le Kamiq vienne dans une seule variante entièrement chargée qui exigera quelque chose entre Rs 15 Lakhs et Rs 18 Lakhs. Le SUV Vision est susceptible d’être un autre rival pour la Creta et Seltos avec des prix commençant de Rs 10 Lakhs à Rs 15 Lakhs (tous les prix hors showroom).