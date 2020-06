Spécifications Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Les spécifications du Xiaomi Redmi Note 9 Pro incluent un écran FHD + de 6,67 pouces, un processeur Snapdragon 720G, couplé à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage et une batterie de 5 020 mAh. Il y a une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 64 MP à l’arrière, tandis qu’une caméra selfie 16 MP logée dans un trou est à l’avant. Le Redmi Note 9 Pro exécute Android 10 hors de la boîte.