Commentaire sur le FC Bayern Munich et David Alaba: Il n’y a actuellement que des perdants

L’affaire David Alaba n’est rien de moins qu’une leçon de négociation ratée. L’offre de contrat retirée du FC Bayern Munich et les réactions qui y sont apportées ne laissent que des perdants. Un commentaire de Filippo Cataldo.

Les positions de négociation du FC Bayern Munich et de David Alaba sont en fait très bonnes depuis des mois. Ou très mal, selon votre point de vue.

Très bien, parce que les deux parties savaient ce qu’elles avaient l’une dans l’autre et se sont rassurées à plusieurs reprises qu’elles étaient appréciées. Parce que le club voulait augmenter le salaire du joueur et qu’il n’y a en fait aucune alternative raisonnable au Bayern pour le joueur.

Très mauvais, car dès le départ, les deux parties manquaient d’arguments pour renforcer leurs positions de négociation dans le poker contractuel et faire valoir leurs exigences maximales.

. Comment en est-il arrivé là?

Alaba et Bayern: l’accord devrait durer

Lorsque David Alaba et son père George ont embauché l’agent Pini Zahavi en mars, il était clair que le Real Madrid et en particulier le FC Barcelone avaient d’autres problèmes et ne pouvaient pas se permettre un transfert Alabas cet été. Alaba n’a jamais caché sa faiblesse pour les deux prestigieux clubs espagnols. Dans le même temps, cependant, il a également donné l’assurance crédible jusqu’à la fin qu’il se soucie beaucoup de Munich et du FC Bayern, qu’il aime jouer au football là-bas et que cela ne l’éloigne pas vraiment. L’installation de Zahavi n’était peut-être pas la meilleure idée de l’Alabas.

D’autre part, les négociateurs du FC Bayern ont souligné à plusieurs reprises ce qu’ils considèrent comme des attentes excessives en matière de salaire et de commission du joueur et de son conseiller. Cependant, jusqu’à l’apparition d’Herbert Hainer dans Focus sur le sport dimanche, ils n’ont pas fait comme s’ils voulaient rompre les négociations.

Le PDG Karl-Heinz Rummenigge a même mis Alaba en ligne avec Franz Beckenbauer. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a souligné il y a trois semaines qu’Alaba ne voulait pas être mis sous pression et que le chef de la défense ne donnait pas d’ultimatum. Au vu de cette position de départ, un accord entre Alaba et le Bayern d’ici dimanche – malgré toute la confusion – semblait bien plus probable qu’une fin avec seulement des perdants.

Pourquoi Alaba et le FC Bayern sont perdants

Alaba soutient le retrait publiquement effectif de l’offre en tant que Raffzahn avide qui montre trop peu de gratitude au club où il a grandi et qui l’a fait grand et qui, surtout, n’a pas compris les signes des temps.

Avec son apparition, Hainer a peut-être voulu maintenir la souveraineté interprétative dans une situation confuse et confuse et envoyer également un signal que le FC Bayern ne veut pas accepter toutes les folies à l’époque de Corona.

C’est tout à fait légitime, mais devrait d’abord être discuté en interne – ce qui ne s’est apparemment pas produit. Depuis la critique de Hansi Flick au moment où les négociations ont été arrêtées au milieu de la préparation du match de Ligue des champions au Red Bull Salzburg, le FC Bayern est une fois de plus une structure où la main gauche ne sait pas toujours ce que fait la main droite.

En fin de compte, l’apparence de Hainer n’a aidé personne. D’autant que rien n’a changé dans la situation initiale: les deux parties sont réellement intéressées à poursuivre la coopération. Le chemin n’est que plus compliqué, le danger que cela s’aggrave encore a augmenté.