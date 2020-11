Mondo présente les nouvelles chemises et épinglettes Stanley Kubrick, disponibles maintenant

Mondo cet après-midi a présenté une nouvelle gamme de produits dérivés des films classiques de Stanley Kubrick. Trois de ses films ont de nouvelles chemises et épinglettes disponibles: Le brillant, Une orange mécanique, et 2001: Une odyssée de l’espace. Une paire de 2001 chemises, une paire de Orange mécanique chemises, et vraiment génial Brillant chemise complète les options de vêtements, tandis que les épingles comprennent trois nouveaux Brillant broches et un Orange mécanique épingle. Mondo a tous ces articles en commande dès maintenant dans sa boutique. Personnellement, je commanderai tout cela Brillant articles, car je suis obsédé par le film, et cette chemise est incroyable. Assurez-vous de consulter toute la toute nouvelle collection Mondo Stanley Kubrick ci-dessous.

Mondo et Stanley Kubrick travaillent bien ensemble

« Dans l’histoire du cinéma, un réalisateur est monolithique en termes de maîtrise de son métier et de portée d’influence: Stanley Kubrick. C’était un auteur dans tous les sens du terme, de la cinématographie à la scénarisation en passant par l’éclairage et la musique. sables du temps et emballent autant de punch cinématographique aujourd’hui qu’ils l’ont fait lors de la sortie initiale.





Ici, chez Mondo, nous adorons Kubrick. Beaucoup d’artistes avec lesquels nous travaillons le font aussi. Allez comprendre. Tout cela pour dire que nous sommes très heureux de publier une collection de nouveaux vêtements et épinglettes pour certains des classiques les plus célèbres de Kubrick, mettant en vedette les talents de gens comme Jock, Greg Ruth, Rosemary Valero-O’Connell, Boneface, Matt Taylor, DKNG et 100% doux!





Que votre saveur Kubrick soit le chef-d’œuvre de science-fiction cosmique psychédélique de 2001: A SPACE ODYSSEY, ou la psycho-horreur claustrophobe de THE SHINING, ou même un avant-goût de la vieille ultra-violence de A CLOCKWORK ORANGE… nous vous avons couvert. »

