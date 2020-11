Comment se divertir pendant les vacances avec un budget limité

Entre la pandémie mondiale et l’incertitude monétaire faisable dans la nouvelle année, de nombreuses personnes peuvent acheter et vendre leurs vacances annuelles pour un «séjour». L’excellente nouvelle est que vous pouvez, en fait, passer un bon moment à la résidence cet automne et l’hiver, tout en protégeant le ménage engagé et diverti. Mieux encore, vous n’avez pas besoin de casser l’institution financière.- – – Lorsque vous êtes à la maison pour les vacances, les suivantes sont quelques stratégies pour en tirer le meilleur parti, avec une poignée de suggestions économes qui vous aideront Vous faites plus avec beaucoup moins.Baissez déjà la ficelle Comme Jefferson Graham de USA TODAY a doublé en profondeur, offrant une protection pour les téléviseurs abordables et évaluant des fournisseurs de streaming complètement différents pour leur valeur, des dizaines de millions de personnes économisent de l’argent en abandonnant enfin le câble ► Il existe un certain nombre de streamers parmi lesquels choisir, et si vous choisissez uniquement une paire – ressemblant à Netflix et Amazon Prime Video, ou Disney + et Apple TV + – c’est néanmoins nettement inférieur à un forfait de câble mensuel, ce qui peut être effectivement plus de 200 $ par mois.Parmi les talents moins connus d’Alexa: vous pouvez éventuellement demander à l’assistant numérique des signes COVID-19Nouveaux téléphones: iPhone 12 Mini et 12 Professional Max commencent les précommandes ven jour, chacun devrait être brièvement fourni ► De plus, tenez compte des fournisseurs AVOD, qui signifie «vidéo à la demande financée par la publicité». Parmi les choix les plus à la mode, citons: Vudu, Tubi et IMDb TV, en plus de YouTube, Crackle et Popcornflix – chacun d’eux offrant des centaines d’épisodes et de films de télévision. Vous voulez simplement le Wi-Fi et un outil pour l’observer.► Si vous souhaitez transformer votre téléviseur commun en un téléviseur sensible et améliorer considérablement son audio en même temps, Roku a simplement lancé son bien nommé Streambar (129 $). Rejoignez simplement le câble HDMI inclus et faites partie de votre Wi-Fi pour commencer à diffuser du contenu en continu en 4K HDR (variation dynamique excessive) de haute qualité – au cas où votre téléviseur l’aiderait. Certains de ses fournisseurs sont gratuits, tandis que d’autres nécessitent un abonnement.► Une autre bonne option pour minimiser la ficelle est d’envisager un DVR en direct, tout comme le Tablo DUAL LITE (149 $), qui vous fournit une entrée pour résider Des émissions de télévision – ainsi que des informations et des activités sportives – qui ne sont pas accessibles sur la plupart des plateformes de streaming, comme Netflix. Pour utiliser ce produit, vous aurez besoin d’une antenne HDTV en direct, d’une connexion Web, d’un stockage d’enregistrement (comme un disque dur) et d’un système compatible Wi-Fi comme Roku ou Apple TV.► Besoin de jeux vidéo gratuits tout en cocooning ? Qui ne le ferait pas. Vous trouverez ci-dessous «les 26 meilleurs jeux vidéo gratuits auxquels vous pouvez jouer pendant que vous êtes pris à la maison». Emprunter plutôt qu’acheter Lorsque vous préférez jouer au pouce au moyen d’un roman idéal plutôt que regarder la télévision, après tout, vous devriez acheter des ebooks et des livres audio, Cependant, savez-vous que vous pouvez également les emprunter à votre bibliothèque d’origine? Bien sûr, sans frais.Vous ne devrez pas vous rendre à la bibliothèque en voiture, ni vous inquiéter de frais de retard.Tant que votre carte de bibliothèque et l’application Libby by OverDrive sont insérées dans votre système, il y en a des dizaines de centaines de bibliothèques prises en charge dans le monde. Le jour de son expiration, il ne sera pas accessible dans votre système – sauf si vous prolongez l’intervalle hypothécaire.Extra: Trump peut être un citoyen ordinaire sur Twitter à la fin de sa présidence, redevable à toutes ses directivesExtra: Trump peut être un citoyen ordinaire sur Twitter à la fin de sa présidence, redevable à toutes ses directives Et non, ce ne sont pas simplement des classiques obsolètes accessibles, mais aussi de nombreux best-sellers les plus récents de New York Occasions. Libby possède également un formidable lecteur de livres électroniques intégré, une visionneuse de romans graphiques et un lecteur de livres audio.En fait, les lecteurs électroniques tout comme le Kobo Nia (99 $) ont OverDrive intégré, vous permettant de réserver et d’obtenir des livres électroniques sans fil dans votre système. En raison de son écran de 6 pouces sans éblouissement, Kobo Nia est le meilleur pour étudier en plein air que les tablettes.De plus, votre abonnement Amazon Prime (12,99 $ par mois) vous permet d’accéder à des ebooks Kindle gratuits, en plus de Prime Video (films et TV révèle), Amazon Music, stockage illimité de photos en ligne et accès à des films Twitch.Appels gratuits, SMS Alors que cela tomberait probablement dans la division «duh», gardez à l’esprit que vous pouvez communiquer avec votre famille et vos amis, n’importe où sur cette planète – et avec la vidéo aussi – sans avoir à payer pour cela. Et vous avez une énorme alternative chez les fournisseurs, comme Zoom, Fb Messenger, Skype, Google Meet et FaceTime.Les fournisseurs comme Fb Messenger et Houseparty aident également les jeux vidéo interactifs, de sorte que vous pourriez avoir du plaisir tout en ayant une heure de joie numérique avec des amis. Et en parlant d’économiser de l’argent, savez-vous que vous pouvez passer des appels téléphoniques et des SMS gratuits, et même obtenir une quantité entrante gratuite? L’application TextNow, pour iOS et Android, vous aide à passer des appels illimités vers n’importe quelle quantité à 10 chiffres aux États-Unis et au Canada, via Wi-Fi.L’application financée par la publicité demande d’abord de quelle métropole vous voulez que votre quantité provienne et que vous pouvez découvrez un code d’espace natif accessible afin que vous puissiez utiliser. Vous bénéficiez en outre d’une messagerie vocale gratuite, de sonneries personnalisables, d’un transfert de nom et de différentes options.Vous pouvez éventuellement vous conformer à Marc sur Twitter: @marc_saltzman. Envoyez-lui un e-mail ou abonnez-vous à son podcast Tech It Out à l’adresse https://marcsaltzman.com/podcasts.Les points de vue et opinions exprimés sur cette chronique sont ceux de l’auteur et ne reproduisent pas essentiellement ceux de USA TODAY. Les hyperliens sur cette page Web n’acquièrent pas une part des ventes brutes ou une rémunération différente pour USA TODAY.

