Mesut Ozil a «  aimé  » un tweet après l’humiliation d’Arsenal – .

Chi Rose Hip Oil Après-Shampooing Protecteur à l'Huile d'Églantier 739ml

Chi Rosehip Après-Shampooing Protecteur à l'Huile d'Eglantier 739ml est riche en antioxydants et acides gras afin de protéger la coloration et de nourrir le cheveux pour qu'il conserve son aspect doux et brillant. Les cheveux sont nourris et la couleur vibrante !