NRL news, marché des transferts NRL, où en est votre équipe?

C’est un marché d’acheteurs et votre club pourrait être le bénéficiaire de près de 20 millions de dollars de talents de la LNR sans équipe pour la saison prochaine.

Ce nombre comprend les joueurs avec plus de 300 jeux de première année, aux jeunes parvenus avec seulement une poignée de matchs à leur nom.

Cameron Smith mis à part, Benji Marshall, Nathan Peats, Jordan Rapana, Bryce Cartwright, Tyrone Roberts, Tim Lafai, John Asiata et Danny Levi n’ont pas encore trouvé de maison pour 2021.

Le problème pour ces joueurs au chômage est qu’il y a un manque de places dans la liste, des opportunités limitées et peu de marge de manœuvre dans le plafond salarial de la plupart des clubs.

Benji Marshall (Getty)

Bien que ce ne soit pas si bon pour les joueurs qui cherchent à se remplir les poches, c’est idéal pour les clubs de la LNR qui cherchent à renforcer leurs équipes.

Des clubs comme Canterbury et North Queensland n’ont qu’un seul poste restant sur leur liste, tandis que la majorité moyenne autour de trois postes vacants.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour votre club?

Cela signifie que les responsables du recrutement analysent les statistiques, prêts à obtenir des résultats optimaux.

Prenez la moitié de l’utilitaire Warriors, Adam Keighran.

Comme l’a rapporté WWOS la semaine dernière, Keighran est sur le point de rejoindre les Roosters après la sortie du n ° 7 Kyle Flanagan aux Bulldogs.

Keighran, qui a neuf apparitions de haut niveau, remplace Flanagan à une fraction de son salaire.

Adam Keighran des Warriors réussit un essai. (Getty)

Canberra, Newcastle et Melbourne ont connu du succès dans ce domaine au cours des dernières saisons, les clubs respectifs faisant des achats à des prix avantageux comme Tom Starling, Enari Tuala et Brenko Lee avec d’excellents résultats.

Ces hommes avaient juste besoin d’une opportunité et les clubs n’avaient pas à casser leur tirelire.

Si vous payez des joueurs pour faire partie de votre liste, vous voulez les utiliser.

Cette période présente également une opportunité de dénicher un joyau au plus bas dollar.

Il suffit de regarder le succès du meneur de jeu de Gold Coast Jamal Fogarty.

En 2019, il jouait la Queensland Cup pour Burleigh et cherchait des opportunités d’entraînement et d’essai avant la saison 2020.

Avance rapide et il a non seulement dirigé les Titans, mais a également été une star du club basé sur des bandes de paillettes, obtenant une prolongation de deux ans dans le processus.

Le talonneur des Raiders Tom Starling célèbre un essai contre les Bulldogs. (Getty)

Alors, d’où vient le prochain achat au rabais et qui en sera le bénéficiaire?

Sam McIntyre, qui a fait ses débuts dans la LNR pour les Tigers en 2020, serait un bon choix pour tout club à la recherche d’un avantage.

Il est entendu que les Tigres lui ont offert une prolongation d’un an, mais qu’il ne s’est pas encore engagé.

Parmi les backrowers hors contrat, McIntyre est un hors concours qui ne cassera pas la banque.

Mais qu’en est-il de la ligne de fond?

Les équipes ayant besoin d’arrière extérieurs ne manqueront pas d’options si elles ont besoin de compléter leur équipe avec des têtes expérimentées.

Josh Mansour est à la recherche d’un nouveau club, tandis que l’avenir de Josh Addo-Carr à Melbourne ou chez les Tigers reste incertain.

Josh Mansour (Getty)

Les deux hommes ont des contrats en place, mais il y a 16 arrières avec une expérience de la LNR à la recherche d’un nouveau club, dont Sandor Earl, Malakai Watene-Zelezniak, Jordan Kahu et Bryson Goodwin.

La récente publication de James Roberts par South Sydney libère non seulement un espace de plafond salarial, mais ouvre un poste à Wayne Bennett pour retrouver l’ancien centre des Broncos Tautau Moga.

Off-contract Raiders utilitaire, Michael Oldfield a conclu un accord avec Parramatta avec les Eels qui cherchent à renforcer leur ligne arrière après la sortie de George Jennings vers la tempête et le départ de Brad Takairangi.

Will Smith a prolongé son temps avec le club au cours du week-end, tandis que Takairangi n’a pas encore appelé à son avenir.

Ancien Cowboy, John Asiata devrait régler son avenir dans les semaines à venir.

Un gagnant de premier poste qui peut jouer à l’accessoire, à la serrure ou même à Asiata, âgé de 27 ans, a une tonne d’avantages.

John Asiata quittera le nord du Queensland à la fin de 2020 (Getty)

Il a été étroitement lié aux Broncos et c’est un club qui a besoin d’une certaine expérience.

La libération de Jack Bird à St George Illawarra signifie que l’entraîneur de Brisbane, Kevin Walters, a amplement d’espace sur sa liste avec seulement 23 des 30 meilleurs Broncos sous contrat.

Ils sont sur le marché pour les bords et les médiums, ce qui fait d’Asiata un ajout passionnant.

Alors qu’Aiden Tolman s’attendait à rejoindre les Sharks l’année prochaine, il reste encore une poignée de intermédiaires à la recherche d’un nouveau club.

Keegan Hipgrave et Josh King sont deux jeunes accessoires avec beaucoup de potentiel, les Eels ayant récupéré le premier pour 2021.

King a apprécié son année la plus régulière à ce jour et n’a jamais semblé plus en forme, bien que les Chevaliers ne l’aient pas encore signé, le laissant mûr pour la cueillette.

En ce qui concerne les n ° 9 expérimentés, il existe une multitude d’options.

Harry Grant (Getty)

Avec Harry Grant retourné à Melbourne, la décision de Cameron Smith sur son avenir étant de côté, Danny Levi, Issac Luke et Nathan Peats sont tous sur le marché.

Alors que l’utilitaire de talonneur des Chevaliers, Chris Randall est un autre à la recherche d’une opportunité et offre une grande polyvalence avec une capacité à jouer cinq-huitième ainsi que talonneur.

Randall était un joueur en développement qui a fait ses débuts en première année plus tôt cette année, tout comme la recrue de Penrith Charlie Staines et Tesi Niu de Brisbane, mais à quoi ressemble 2021 pour les troupes de développement reste trouble.

La saison dernière, les équipes pourraient signer jusqu’à six joueurs pour des accords de développement, mais ce chiffre devrait être réduit en 2021.

Alors que les équipes commenceront leur retour à l’entraînement pour la pré-saison dans les semaines à venir, les décisions sur la composition et les opportunités d’essai deviendront plus claires.

Jusque-là, laissez le bavardage, l’excitation et les sentiments d’espoir se développer.