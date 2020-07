Comment réussir dans le deuxième laboratoire de Legend of Runeterra, Bestow

Légendes de Runeterra Le patch 1.6 a amené l’événement Spirit Blossom au jeu hier pour que les joueurs puissent en profiter. Mais en plus de cet événement, le plus récent Lab, Offrir, a un thème Spirit Blossom où les sbires transmettent leurs statistiques à un autre serviteur aléatoire dans votre main.

Le mécanicien de dépassement de statistiques examine les statistiques de base du serviteur, les statistiques bonus et les statistiques négatives (d’effets comme Frostbite) à la mort. Cela signifie que générer autant de sbires fourragers dès que possible, puis les consolider en sbires avec mot-clé avec Overwhelm ou Elusive est la clé de la victoire.

Voici les six ponts parmi lesquels vous pouvez choisir, par ordre de niveau de puissance:

6) Tissu cicatriciel

Cartes clés: Crimson Curator, Omen Hawk, Icevale Archer, Pack Mentality

Bien que Scar Tissue soit un jeu sans particularité par rapport aux cinq autres de cette liste, il existe plusieurs façons de réussir. Un tour un Omen Hawk peut vous permettre de commencer à prendre rapidement une avance de tempo en obtenant un bonus supplémentaire de + 2 / + 2 à répartir. Icevale Archer vous permet de geler un ennemi puissant lors d’un tour où il peut tenter de vous tuer. Cela sert de contrepoids puissant au deck éphémère le plus puissant de cette liste.

En fin de compte, bien que ce deck dispose de plusieurs outils amusants avec lesquels travailler, le style de jeu de l’ensemble du deck – faire survivre les sbires aux dégâts – est contraire à l’augmentation de ce laboratoire – faire mourir les sbires. Si vous construisez un plateau assez large en fin de partie, une Mentalité de Pack surprise peut définitivement mettre fin au jeu contre des adversaires sans méfiance.

Image via Riot Games

5) Prenez l’initiative

Cartes clés: Grizzle Ranger, Geneive Elmheart, Island Navigator, Prowling Cutthroat

Bien que cette liste suive le style de jeu des listes populaires Quinn et Miss Fortune sur l’échelle, ce deck de laboratoire préconstruit n’est pas assez puissant par rapport aux autres options. Il cherche à battre l’adversaire avec le tempo et le Scout pour obtenir plusieurs attaques à chaque tour. Les unités les plus utiles qui font cela sont celles qui peuvent fournir plusieurs corps, comme Grizzle Ranger, Island Navigator et Quinn.

En dehors de la stratégie habituelle, Prowling Cutthroat est une carte de récompense puissante pour recevoir tous les buffs car elle peut être insaisissable et se faufiler devant ses adversaires en fin de partie après la mort d’un nombre suffisant d’unités. Parfois, vous pouvez même gagner la victoire de votre adversaire avec un plateau assez grand en attaquant deux fois avec Relentless Pursuit.

4) Pile O ‘Poros

Cartes clés: Daring Poro, Poro Snax, Mighty Poro, Lonely Poro, Heart of the Fluft, Sejuani, Pris dans le froid, Flash Freeze

Bien que la génération d’unités pure ici ne soit pas aussi efficace que d’autres listes préconstruites, ce deck contient une quantité massive d’unités avec des mots-clés utilisant Overwhelm et Elusive. Ce deck est également puissant car il a plusieurs façons de geler les ennemis à la fois offensivement et défensivement. Si vous parvenez à trouver un moyen d’utiliser votre unité massivement renforcée grâce aux dons pour détruire un ennemi gelé et vulnérable, vous pouvez alors refuser que de nombreuses statistiques soient transmises aux futures unités.

Si vous pouvez planifier votre chaîne de dons en conséquence, vous finirez par finir sur un Heart of the Fluft, Sejuani ou Scarmaiden Reaver amélioré par Overwhelm et terminer le jeu d’un seul coup.

3) Noble sacrifice

Cartes clés: Silverwing Vanguard, Dawnspeakers, Grizzle Ranger, The Undying, Blighted Caretaker, Lucian, Kalista

Ce deck utilise les paquets de cartes archétypes Retribution de Shadow Isle et Demacia. Bien que les cartes de paiement et les mots-clés de ce deck préconstruit ne soient en moyenne pas aussi puissants que ceux des autres cartes de la liste, la quantité de synergie qui nécessite la mort des unités, comme Vanguard Redeemer, Dawnspeakers, Kalista et Lucian, est plus puissante. puisque vous pouvez toujours les activer.

Il y a une carte puissante à surveiller lors de la pioche en raison de son effet de doublement: Silverwing Vanguard. Puisqu’ils invoquent une copie exacte d’eux-mêmes, les conserver jusqu’à ce qu’ils obtiennent une somme massive peut mettre fin à la partie. Quand ils meurent, ils donnent effectivement des statistiques de don double au prochain groupe d’unités de votre main. Et cette quantité de valeur peut submerger un adversaire au fil du temps.

Image via Riot Games

2) Rien que des singes de poudre

Cartes clés: Dévoreur des profondeurs, Professeur Von Yipp, Maître, Navigateur de l’île, Vi, Monkey Idol

Ce deck est la chose la plus proche d’un deck combo de contrôle par rapport aux autres. En utilisant une synergie de coût de mana comme le professeur Von Yipp, Double Trouble et Petty Officer, ce deck cherche à invoquer une quantité massive de jetons et de buffs à transmettre au mécanicien de don.

Bien que Monkey Idol ne soit peut-être pas la meilleure carte de paiement pour recevoir des dons, c’est l’un des meilleurs facilitateurs car il a le potentiel de transmettre 6/9 de statistiques s’il suit son cours naturel d’invocation de trois poudres. Le Dévoreur des profondeurs peut également être une carte gagnante si vous pouvez soit la donner suffisamment, soit frapper l’unité ennemie en masse avec son effet. La compétence Dévorer est considérée comme un Oblitéré, ce qui ne déclenche pas le mécanisme de passage des statistiques à la mort du don.

Si vous avez un Vi dans votre main d’ouverture, il est juste d’envisager de la garder en raison de la nature du don qui l’amène à 10 Attack. La mettre à niveau est également beaucoup plus facile puisque vous n’avez pas à jouer huit cartes comme vous le feriez avec elle dans un jeu naturel.

1) Une mort certaine

Cartes clés: Shark Chariot, Zed, Kinkou Lifeblade, Silent Shadowblade, Dawn and Dusk, Death Mark

C’est de loin le meilleur deck préconstruit de ce format Lab, qui correspond parfaitement à la faiblesse des unités éphémères (perte de tempo dans les statistiques en mourant après un combat) et en fait une force. En plus d’avoir une pléthore des meilleurs mots-clés à combiner avec le mécanisme de don, Insaisissable, ce deck a plusieurs façons de générer des unités sans fin, ce qui peut améliorer davantage vos unités permanentes comme Shark Chariot et Silent Shadowblade.

En plus d’être une liste efficace avec le nombre de jetons à offrir avec le don, les cartes de paiement peuvent doubler en tant que cartes d’activation puissantes, comme Zed. Kinkour Lifeblade est l’une des cartes les plus puissantes pouvant être attribuées aux buffs dans ce format. Avec à la fois Insaisissable et Vol de vie, cette carte peut menacer d’un coup l’adversaire et vous sauver et vous guérir à presque pleine santé, vous empêchant de mourir en dehors des autres coups.

Fidèle à son nom, les joueurs utilisant ce deck apporteront une mort certaine à n’importe quel adversaire s’ils peuvent le piloter parfaitement.

Image via Riot Games

Les joueurs ont jusqu’au les leurs patch suivant à lâcher et expérimenter avec le don avant l’arrivée de la prochaine augmentation du laboratoire. Leur Le patch 1.7 devrait être mis en ligne le 5 août.

Partager : Tweet