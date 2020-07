Vous n’obtiendrez jamais 100% sur ce quiz sur les créatures magiques

Harry rencontre de nombreuses créatures magiques tout au long de ses aventures. Lors de son tout premier voyage sur le Chemin de Traverse, il rencontre des gobelins à Gringotts, et une fois arrivé à Poudlard, JK Rowling ne se retient pas lorsqu’il s’agit d’animaux fantastiques.

Son héros central rencontre un chien à trois têtes, un bébé dragon, des centaures et un troll des montagnes de douze pieds en succession rapide. Et l’année suivante, il affronte une horde d’araignées géantes et le terrifiant Basilic dans la Chambre des Secrets.

Pourtant, les plus dérangeantes des créations de Rowling devraient être les détraqueurs. Ces créatures à capuchon et suceuses d’âmes suffisent à faire trembler n’importe qui de peur, et elles font plusieurs apparitions tout au long de la franchise.

Heureusement, le monde des sorciers présente également des créatures plus affectueuses. Les nifflers, les hiboux, les hippogriffes, les licornes et les phénix sont tous des animaux utiles à avoir autour.

Compte tenu de la complexité du monde de Rowling, de nombreuses informations sont proposées sur ses créations. Et en tant que tel, même ceux qui ont lu les livres et vu les films à plusieurs reprises ont du mal à se souvenir de tous les détails.

Que savez-vous des créatures magiques de Harry Potter?

Réponses à la fin!