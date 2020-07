Comment Jadon Sancho et Erling Haaland se sont connus en tant que jeune joueur

Si vous étiez fan du Borussia Dortmund au printemps 2017, qui aurait pu regarder le Championnat d’Europe des moins de 17 ans en Croatie, vous ne saviez pas à l’époque que vous verriez deux de vos futurs héros en action. Lors du match de groupe entre l’Angleterre et la Norvège le 4 mai 2017, c’était exactement le cas.

D’une part, un certain Jadon Sancho s’est fait un nom en dehors de l’Angleterre pour la première fois. Il allait devenir l’une des stars du tournoi et faisait partie de la super offensive des jeunes Three Lions autour de Phil Foden, Callum Hudson-Odoi, lui-même et Rhian Brewster – quelle équipe!

La répartition des rôles était tout aussi claire lorsque Sancho rencontra son futur coéquipier par ignorance: parce qu’à l’époque, les Norvégiens jouaient une énorme queue aux cheveux courts et râpeux, plus sur la voie extérieure que dans le centre de la tempête. Son nom: Erling mariée Haaland.

Il a dû être impressionné par ce que Sancho a évoqué sur la pelouse de l’autre côté. La star de Dortmund qui était encore active dans les U18 de Manchester City à l’époque a fait tournoyer les Norvégiens encore et encore sur le côté gauche et a montré de quoi il était capable en dribble.

BVB – Jadon Sancho et l’Angleterre ont dominé Erling Haaland et la Norvège

La Norvège a pris les devants tôt, mais peu de temps après, Sancho a mis l’égalisation 1-1 de Brewster sur la table. Encore une fois, Brewster et Foden ont produit plus tard le score final de 3-1, qui a été la pierre angulaire pour que l’Angleterre se qualifie pour la finale. Là, c’est dommage que vous ayez perdu aux tirs au but contre l’Espagne, Sancho a marqué cinq buts et quatre autres passes pendant le tournoi. Quelques mois plus tard, il est passé de la progéniture de City à BVB pour environ huit millions d’euros, le reste est bien connu.

Haaland n’était pas si loin à l’époque. L’attaquant a été éliminé avec la Norvège après la défaite contre l’Angleterre, un 2-2 contre la Hollande et un 0-2 contre l’Ukraine après le tour préliminaire. Lors du dernier match de groupe contre les Ukrainiens, alors âgé de 16 ans, qui avait déjà fait ses débuts professionnels au Molde FK peu de temps avant le Championnat d’Europe U17, a même dû prendre place sur le banc et n’a joué en joker que dans les 20 dernières minutes.

Jadon Sancho rejoint BVB en 2017, Erling Haaland 2020

Ainsi, alors que Sancho Dortmund a enchanté peu de temps après sa première rencontre avec Haaland, le Norvégien n’a embauché les Westphaliens que deux ans et demi plus tard. Haaland est venu à Dortmund au début de 2020 via RB Salzburg et est devenu une étoile filante absolue.

Ensemble, les deux Super Bubis étaient directement impliqués dans 50 buts à Dortmund la saison dernière. Qui aurait pensé cela le 4 mai 2017, lorsque les chemins de Sancho et Haaland se sont croisés pour la première fois?