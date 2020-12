Citations sur la victoire de Salzbourg à Moscou: « Une de nos meilleures performances »

Le Red Bull Salzburg s’est imposé 3-1 au Lok Moscou après une solide performance. Les votes les plus importants de Sky pour le duel de la Ligue des champions.

Après le 2-2 un peu malheureux au « match aller » du Lok en début de groupe, Mergim Berisha a cette fois inscrit la première victoire bien méritée de Salzbourg dans le groupe A avec un doublé (28e, 41e) et Karim Adeyemi (81e).

Après le but d’Anton Mirantschuk sur un Foulelfer (79e), il ne restait qu’une minute de réelle tension. Cela signifie qu’Andreas Ulmer et Cie ont au moins les meilleures cartes dans la bataille pour la troisième place, ce qui les amènera à la Ligue Europa au printemps.

Avec quatre points maintenant, vous avez un mètre de plus que la locomotive, qui est toujours invitée au Bayern à la fin.

Les voix pour le jeu

Jesse Marsch (entraîneur de Salzbourg): « C’était un grand match à nous. Nous avons bien joué. Je pense que le plan de match était bon en première mi-temps, puis nous l’avons changé en seconde période. Nous nous sommes préparés pour un retour trois ou quatre et ça l’a fait. Cela a très bien fonctionné. Les garçons ont très bien joué, se sont battus, ont remporté beaucoup de duels et ont très bien joué avec et contre le ballon. C’était l’un de nos meilleurs matchs en Ligue des champions. Très, très bien. «

… über Mergim Berisha: « Fou. Je suis tellement content pour lui. Il a été patient au printemps alors que nous jouions encore avec Hee-chan et Patson. Nous lui avons dit: Vas-y, vas-y! Il n’était pas toujours complètement heureux et satisfait, mais il s’est battu. tous les jours à l’entraînement et il a très bien joué à l’entraînement. Et puis quand l’occasion s’est présentée, il a tout livré. Il est super important pour nous, surtout dans le temps sans Patson. «

… à propos de Karim Adeyemi: « Nous savons tous que Karim a tellement de potentiel et il est important pour lui d’en apprendre un peu plus et de faire un peu plus de développement étape par étape chaque jour. Il l’a fait. Il a très envie de s’améliorer. Il est un gars formidable et une grande personnalité. Je pense qu’il a un bel avenir, mais nous devons jouer de mieux en mieux avec lui pas à pas. «

… sur le fait que vous avez couru au total 10 kilomètres de plus que votre adversaire aujourd’hui: « J’ai parlé à l’entraîneur de Lok avant le match et il a dit qu’ils avaient beaucoup voyagé ces derniers jours. Notre objectif est toujours de courir plus que nos adversaires, de combattre plus que nos adversaires. Nous l’avons montré aujourd’hui. . Avec le ballon, il était important que nous jouions avec vitesse, nous l’avons fait. Nous avons trouvé beaucoup d’avantages dans le jeu positionnel et nous avons été exceptionnels contre le ballon aussi. C’est dommage que nous ne puissions pas marquer plus. Mais les gars si bien joué. «

Mergim Berisha (double buteur de Salzbourg): « Je pense que nous avons très bien réussi les plaqués, joué notre match et avons été très courageux. Chacun a couru pour l’autre. »

Andre Ramalho (défenseur de Salzbourg): « On pouvait dire dès la première minute que nous étions prêts pour ce dernier match. Nous étions prêts dans toutes les situations, nous étions très cohérents en avant et en arrière. Nous l’avons fait incroyablement bien, la victoire était bien méritée. »

Marko Nikolic (Lok-Trainer): « Nous avons essayé de reconstituer l’équipe. Nous avons essayé de continuer à jouer après l’avance de Salzbourg et avons également fait des changements. Cela n’a pas aidé. Les adversaires étaient également assez bons. C’était un match difficile. En seconde période, nous étions plus risqués. joué, mais cela n’a pas non plus apporté de succès. «

Groupe A: Le tableau avant la dernière journée de match