L’as de 7 millions de livres sterling Lennon recherché au Celtic déchire le Bayern Munich – .

Photo par Alexander Scheuber / Bundesliga / Collection Bundesliga via Getty Images

Trouver les défauts du Bayern Munich peut donner l’impression de récurer chaque pouce d’une Ferrari rouge rubis pour une petite tache de peinture écaillée.

Mais, champions d’Europe ou pas, l’équipe de Hansi Flick est loin d’être parfaite – comme l’a prouvé samedi le nouveau promu de Stuttgart.

Ce n’était pas la première fois que la ligne haute ambitieuse et presque imprudente du Bayern était exposée cette saison. Et, avec l’un des attaquants les plus rapides de la Bundesliga aligné à droite de l’attaque de Stuttgart, vous devez vous demander pourquoi Flick n’a pas fait plus pour lutter contre ce que les côtés de l’opposition commencent à réaliser comme une faille évidente dans l’armure bavaroise.

Stuttgart a rapidement pris les devants à la Mercedes Benz Arena et, si vous connaissez vos Frankfurts de votre Fribourg, il ne sera pas surprenant de voir Silas Wamangituka si fortement impliqué.

L’attaquant de 7 millions de livres sterling est comme un éclair lancé par Zeus lui-même et c’est lui, comme un javelot sur le flanc droit, qui a mis le premier but sur une plaque pour Tanguy Coulibaly.

Même David Alaba, qui n’est pas en reste lui-même, n’a pas pu suivre.

Photo par Matthias Hangst / Getty Images

C’est le genre d’éclat explosif et éclairé qui a fait de Wamangituka l’un des talents les plus convoités d’Europe en 2019, alors qu’il séparait la Ligue 2 avec le Paris FC.

Le Scottish Sun a affirmé à l’époque que le manager du Celtic Neil Lennon s’était même rendu dans la capitale française pour une mission de reconnaissance personnelle.

Pourquoi les Hoops n’ont-ils pas réussi à renforcer leur intérêt? Peut-être 7 millions de livres sterling étaient-ils un peu riches pour un jeune qui n’avait qu’une trentaine de matchs seniors à son actif?

Mais alors que le Celtic manquait à nouveau de tout semblant de créativité ou d’imprévisibilité lors d’une défaite 2-0 à domicile contre le comté de Ross, qui semblait être la paille finale pour une base de fans de plus en plus désillusionnée, Wamangituka brûlait un trou dans la ligne arrière du Bayern Munich.

Et pour le Lennon assiégé, qui a visiblement repéré quelque chose de spécial dans la starlette de Stuttgart, la performance de passage à l’âge adulte de Wamangituka contre les triples vainqueurs a dû se sentir comme une autre pincée de sel dans une plaie béante.

Photo de Mark Runnacles / Getty Images

Voici ce que certains utilisateurs de Twitter avaient à dire sur la situation:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je suis un grand fan de bolasie mais wamangituka peut potentiellement être de classe mondiale. Anthony Martial au pire https://t.co/BGnKprpx2w – 🇨🇩🐆 Glory (Glodas / Gloire / Glody) Matondo🐆🇨🇩 (@ glory243matondo) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Silas Wamangituka (21) contre Bayern Munich: 1 passe décisive6 passes décisives7 / 8 dribbles10 / 13 duels gagnés3 fois en faute3 interceptions Juste dribbler tout autour des champions d’Europe! Un talent exceptionnel! Kingsley Coman a vraiment emporté ce match! pic.twitter.com/PFWBvkyfvf – Ventilation du football (@ FootballBreakd2) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

🇨🇩 Les performances impressionnantes de Silas Wamangituka en Bundesliga ont été tout simplement sans précédent pour beaucoup. Un talent de classe mondiale.pic.twitter.com/Iy2MH7iYXf – African Insider 🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿 (@African_Insider) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Investissez dès que possible dans les actions de Wamangituka, il deviendra un nom familier d’ici la fin de la saison. Joué wingback pour Sttutgart quand il est vraiment un attaquant imo et qu’il a si bien fait. Vous avez terminé 7 dribbles et créé 7 occasions aujourd’hui. https://t.co/x4hau8migm – C (@AFC_Carys) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

🇨🇩Silas Wamangituka (1999) Ailier droit / attaquant droit – Stuttgart ⚽ Match impressionnant contre le Bayern Munich aujourd’hui. Aide et tant de passes clés. L’un des meilleurs talents de la Bundesliga. Puissant. Dribbler. Joueur attaquant rapide. 🏟️10 matchs⚽4 buts🅰️2 passes décisivespic.twitter.com/EYeXkhKe35 – F👁️cusPlayer (@ F0cusPlayer) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Wamangituka est une poignée absolue. Construit différent – Oncheedo (@Oncheedo) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Wamangituka cuisinerait facilement Alphonso Davies dans un 1 contre 1, Silas est encore plus rapide que lui, plus fort, meilleur sur et hors du ballon, meilleur dribbleur, mieux défensivement aussi car il a également joué RWB, meilleur en tant qu’ailier aussi, Davies n’a en fait rien sur lui 😭 – Jemz 🤩 (@TopBoyJemz) 28 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Silas Wamangituka est une sauce différente. Belle passe décisive et une superbe contre-attaque de Stuttgart. Calme avec l’arrivée du jeune Tanguy Coulibaly aussi. – Charlie G 🥭 (@charliegfbtl) 28 novembre 2020

