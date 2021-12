La Chronique des Bridgerton saison 2 : Comment la série Netflix va améliorer l’histoire sans son beau gosse de service

La série La Chronique des Bridgerton de Netflix poursuit la production de la nouvelle saison à pas de géant et a déjà mis derrière elle la nouvelle du départ de Regé-Jean Page, qui, bien qu’étant un maillon important, n’est pas aussi nécessaire au succès de la série. Basée sur la série de romans tout aussi audacieuse de Julia Quinn, la série Bridgerton de Netflix se déroule dans le monde compétitif du Londres de l’époque Regence.

Une saison 2 prévue pour avril 2022

La saison 1 de La Chronique des Bridgerton se concentre sur la romance passionnée mais interdite entre Simon Basset, duc d’Hastings et Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor), et le couple s’est finalement marié et a eu un enfant. Cependant, la nature apparemment complète de l’arc de caractère de Simon Basset n’a pas fait grand-chose pour apaiser la colère du public de Bridgerton, qui serait abattu par l’aveu de Regé-Jean Page qu’il n’apparaîtra pas dans la deuxième saison de l’original de Netflix.

La série de Netflix peut sûrement survivre sans Simon Basset, Duc de Hastings. Le tournage de la très attendue saison 2 de La Chronique des Bridgerton est en cours, les nouveaux épisodes étant prévus pour avril 2022 sur Netflix. La nouvelle est tombée en avril 2021, après que l’acteur a confirmé que la série a fermé l’arc de son personnage en faveur de la narration d’une autre histoire d’amour de la famille Bridgerton.

La Chronique des Bridgerton est plus qu’équipée pour survivre sans le Simon Basset de Regé-Jean Page, avec plusieurs facteurs clés indiquant le succès continu de la série Netflix. Bien qu’il soit sans aucun doute la star de la série à ce jour, l’histoire de la série contient encore de nombreux personnages fascinants pour assurer la visibilité de la série. De plus, le créateur de la série, Chris Van Dusen, a toujours prévu que Simon Basset ne serait qu’un personnage d’une saison, ce qui signifie que le récit de La Chronique des Bridgerton était déjà prêt à se développer au-delà de l’arc du personnage de Jean Page.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bridgerton (@bridgertonnetflix)

La Chronique des Bridgerton peut-elle survivre sans Regé-Jean Page ?

Aussi fascinant que soit le Simon de Regé-Jean Page dans la première saison de La Chronique des Bridgerton, son arc de personnage semble déjà achevé dans le contexte de l’histoire globale de la série. Simon et Daphné ont finalement résolu leur amour non partagé et se sont mariés à la fin de la saison. Leur premier enfant a également été révélé dans le final de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton.

Alors que Jean Page aurait sans aucun doute une plus grande audience pour la saison 2 de Bridgerton, la création de nouveaux événements pour insérer un personnage complet dans le récit de la série peut nuire à d’autres intrigues florissantes de la série et sembler forcée.