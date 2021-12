Cosmétiques solides bio : comment choisir sa marque ?

Ces dernières années, les habitudes de consommation des Français ont grandement varié. Avec une récente prise de conscience écologique, nombre d’en eux ont décidé d’opter pour des produits plus respectueux de l’environnement et moins agressifs pour la peau. De manière à répondre à ces nouveaux besoins, de nombreuses marques ont mit du cœur à l’ouvrage afin de proposer des cosmétiques bio de qualité. Nous vous proposons ici quelques conseils afin de trouver la marque qui vous correspond le mieux.

Les cosmétiques solides : le bio au service de la planète

De plus en plus dans l’air du temps, les cosmétiques solides bio remplissent peu à peu nos salles de bains en éliminant les innombrables flacons en plastique. Envahissants et polluants, ces derniers encombraient les bords de baignoire inutilement avant d’être remplacés par les formats solides. Ne contenant pas d’eau, ceux-ci ne proposent alors pas la texture liquide des gels douche ordinaires nécessitant la présence d’un contenant. Leur forme solide permet alors de grandement réduire la production de déchets quotidienne en remplaçant le plastique par des emballages réutilisables ou biodégradables, fabriqués à partir de résidus organiques.

Débarrassé de tout plastique, le cosmétique solide bio présente également des avantages indéniables en terme de composition. En effet, ne nécessitant pas d’eau, ces derniers se dispensent alors de toutes formes de conservateurs et de nombreux autres composants nocifs. Ainsi, en proposant une alternative plus respectueuse de l’environnement, vous profitez également d’un produit moins agressif pour votre peau, qu’il s’agisse du shampoing solide, du déodorant solide, du démaquillant solide ou autre.

Pourquoi opter pour des cosmétiques solides bio ?

Au quotidien, les cosmétiques solides bio représentent une alternative des plus avantageuses. Outre les bienfaits écologiques, ces derniers sont également particulièrement pratiques à transporter. Supprimant les flacons en plastique et l’eau, les cosmétiques solides sont alors bien moins encombrants et, ainsi, plus facile à emporter. Concernant les voyages, ils ne représentent pas l’inconvénient que peuvent engendrer les flacons de gel douche ou shampoing liquide.

D’autre part, les cosmétiques solides bio sont une solution économique. Si leur coût d’achat est légèrement plus élevé, ces derniers ont une durée de vie bien plus longue. En effet, il est estimé qu’un shampoing solide de 50 g équivaut à deux bouteilles de 250 ml. Également plus puissant, un seul modèle solide saura alors vous proposer une efficacité indéniable tout en vous permettant d’espacer vos shampoings. Concernant les autres types de cosmétiques solides (déodorant, démaquillant, etc.), nous remarquons également une utilisation plus durable dans le temps.

Enfin, les modèles solides se conservent longtemps et sont faciles à utiliser. Si encore beaucoup de consommateurs sont réticents face à ces derniers par peur de perdre du temps sous la douche ou lors de leur routine beauté, les cosmétiques solides sont en réalité pratiques. En humidifiant simplement la zone concernée ou le produit, ce dernier fond pour proposer ses diverses propriétés.

Quelle marque privilégier pour les cosmétiques bio ?

De manière à pleinement profiter des bienfaits des produits cosmétiques bio, il est indispensable de se tourner vers une marque de confiance. Si avec l’essor incroyable de cette alternative de nombreuses enseignes ont développé des produits cosmétiques naturels, certaines d’entre elles sont à privilégier. Nous vous proposons ici une courte sélection de marques proposant des produits bio.

Weleda

Ayant célébré ses 100 ans récemment, la marque Weleda se démarque du marché depuis de nombreuses années en proposant des produits naturels et bio. Chacun d’entre eux est méticuleusement testé afin de garantir la sécurité ainsi que l’efficacité des soins. Formulé avec l’aide de professionnels de santé, ceux-ci sauront vous assurer des cosmétiques aux multiples vertus. Par ailleurs, la marque s’engage dans une démarche écologique, avec 85% de ses emballages recyclables et fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Si Weleda ne propose pas encore de cosmétiques solides, ses soins sont tout de même labélisés Natrue.

NaturElsa

Productrice indépendante, Elsa développe sa marque de cosmétiques solides naturels en proposant : des savons surgras saponifiés à froid, des shampoings solides, baumes, déodorants, démaquillants… Soucieuse de ne mettre en avant que des produits de qualités à ses clients, elle assure des cosmétiques d’origine 100% naturelle.

Le choix de la rédac’ : Druydès

Entreprise française, Druydès se spécialise dans la vente de produits naturels et biologiques qui sauront répondre aux différentes exigences des consommateurs. En effet, le cosmétique solide Druydès est fabriqué en France et assure un produit à la fois efficace et respectueux de l’environnement. La plateforme vous propose toute une gamme de produits variés tels qu’un baume bio, une crème au calendula bio, une huile démaquillante solide, etc.