La Chronique des Bridgerton : ces 3 infos qui mettent la série en danger

Des rumeurs ont émergé sur l’annulation de La Chronique des Bridgerton suite à la suspension du tournage de la deuxième saison en raison de problèmes de COVID, mais il y avait 3 infos qui pourraient se terminer par une annulation.

La Chronique des Bridgerton s’est avéré être un énorme succès pour Netflix. Le drame d’époque a mis Regé-Jean Page sous les projecteurs et a transformé le reste de la distribution en superstars. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que nous nous rapprochions d’une deuxième saison, certaines nouvelles sont arrivées comme un seau d’eau froide pour ses fans.

Le départ de Regé-Jean Page

Une annonce inattendue de Netflix a consterné tous les fans de La Chronique des Bridgerton, lorsqu’il a été révélé que Rege-Jean Page quittait la série parce qu’il n’avait été pris que pour jouer Simon Basset lors de la première saison.

Par conséquent, la deuxième saison de la série se concentrera sur le volume 2 et centrera l’intrigue sur des personnages autres que ceux qui ont joué dans le premier opus. La Chronique des Bridgerton se tournera vers Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) pour trouver l’amour de sa vie incarné dans Kate Sharma (Simone Ashley).

Deuxième saison suspendue par le COVID-19

Rappelons que comme d’autres séries télévisées, La Chronique des Bridgerton tourne actuellement la saison 2 sous des règles strictes de sécurité et de prévention contre le covid-19. Et ce vendredi, on savait que le tournage avait été paralysé jeudi pendant une durée de 24 heures.

Le samedi 17 juillet, le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton revient dans l’actualité. En effet, le tournage de la série Netflix a été interrompu pour la deuxième fois en une semaine après qu’un autre test positif de Covid a frappé la série.

Il n’y a pas de précision sur la reprise de tournage

Le malheur est que Netflix a de nouveau interrompu la production de La Chronique des Bridgerton, mais cette fois pour une durée indéterminée alors que la plateforme de streaming et les producteurs de Shondaland ont fixé un calendrier pour un retour en toute sécurité au milieu de la variante Delta du coronavirus qui déferle à travers le Royaume-Uni.

La vérité est que si cette situation perdure, la production de la saison 2 est mise en danger, entraînant un éventuel retard de sa sortie, qui devrait être d’ici la fin 2021.