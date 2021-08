La fin de Outer Banks saison 2 expliquée : qui est mort ?

Outer Banks est une série policière dramatique pour adolescents de Netflix créée par Shannon Burke, Jonas Pate et Josh Pate. L’histoire s’articule principalement autour d’un groupe d’adolescents résidant dans les îles-barrières éponymes au large des côtes de la Caroline du Nord, aux États-Unis. L’une des principales thèmatiqes de la série est les disparités sociales et économiques entre les vacanciers aisés de Figure Eight, connus sous le nom de Kooks, et les habitants de la classe ouvrière de la Cut, connus sous le nom de Pogues. À la fin de la saison 1, les choses allaient plutôt mal pour John (Chase Stokes) et ses amis. Ward Cameron (Charles Esten) prend tout l’or et l’envoie chez lui à Nassau, aux Bahamas. John est faussement accusé du meurtre du shérif Peterkin. En fuyant les autorités avec Sarah (Madelyn Cline), il conduit son bateau dans une tempête qui fait rage. Heureusement, ils survivent tous les deux et se retrouvent sur un bateau pour Nassau. Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 2 de Outer Banks La saison 2 étoffe les personnages secondaires, en particulier Pope (Jonathan Daviss), dont l’histoire familiale devient une partie intégrante du scénario. Un nouveau personnage antagoniste est introduit : Carla Limbrey (Elizabeth Mitchell). Elle était à la recherche d’un artefact inestimable qui se trouvait sur le Royal Merchant lorsqu’il est tombé. Pendant ce temps, Rafe (Drew Starkey) essaie désespérément de devenir l’homme que son père veut qu’il soit, tandis que Sarah doit choisir entre sa famille et ses amis. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de la saison 2 d’Outer Banks. Récap de la saison 2 d’Outer Banks La saison 2 commence avec l’arrivée de Sarah et John à Nassau. Terrance (Terence Rosemore), le capitaine du bateau sur lequel ils se trouvaient, découvre que John est un tueur de flic présumé et qu’il y a une récompense de 50 000 $ pour sa capture ; il essaie d’appréhender le couple et de les livrer aux autorités, mais John et Sarah parviennent à s’échapper. Après avoir découvert que l’or est toujours dans la maison de Ward à Nassau, John et Sarah font équipe avec Terrance et son équipe pour voler l’or. Cependant, le plan échoue finalement, et Terrance et la plupart des membres d’équipage sont arrêtés. Ward et Rafe récupèrent l’or et l’envoient à une banque suisse. John et Sarah réussissent à échapper à la capture avec l’aide de Cleo (Carlacia Grant), un membre de l’équipage de Terrance. Pendant ce temps, leurs amis, ainsi que le reste des Outer Banks, croient qu’ils sont morts jusqu’à ce que John et Sarah les contactent. Carla Limbrey, une femme riche de Charleston, tend la main à Pope, lui disant qu’elle peut lui fournir la preuve qui peut disculper John. Cependant, Pope, JJ (Rudy Pankow) et Kiara (Madison Bailey) découvrent bientôt que Limbrey a une arrière-pensée. Elle a cherché le trésor parce qu’elle croit qu’il a quelque chose qui peut la guérir.

John et Sarah s’unissent avec leurs amis à Charleston. Ils découvrent que Danemark Tanny, le seul survivant du naufrage du Royal Merchant, a apporté quelque chose d’autre sur le rivage avec l’or : la Croix de Saint-Domingue. Faite d’or et de pierres précieuses, la Croix aurait contenu le vêtement du Sauveur, une relique chrétienne qui peut guérir de nombreuses maladies. John dupe Limbrey pour lui donner la preuve de son innocence. Ward prend tout le blâme et se tue apparemment en faisant exploser son bateau. Plus tard, Pope et ses amis trouvent la Croix cachée dans l’église où le Danemark a prononcé des sermons. Mais Renfield, l’associé de Rafe et Limbrey, le leur prend. Dans le dernier épisode de la saison 2, Rafe et sa famille prennent la Croix et embarquent à bord d’un navire à destination d’une île près de la Guadeloupe. Ils droguent Sarah et l’emmènent aussi avec eux. Utilisant une explosion comme diversion, John et ses amis montent à bord du navire et se cachent dans un conteneur d’expédition. Plus tard, ils retrouvent Cleo parmi l’équipage du navire. Avec son aide, ils partent à la rescousse de Sarah et récupèrent la Croix. Fin de la saison 2 d’Outer Banks : Big John est-il mort ? Non, Big John (Charles Halford) n’est pas mort. Dans les scènes finales de la saison 2, Limbrey arrive dans une maison d’une ville appelée Bridgeport à la Barbade après avoir reçu une lettre. Elle interroge l’homme qui ouvre la porte sur la santé d’un troisième individu. L’homme répond en disant : « À moitié mort depuis longtemps. » Il indique à Limbrey une cabane au bord de la mer. Alors qu’elle entre dans la cabine, il est révélé que Big John est vivant. Il dit à Limbrey qu’il révélera l’emplacement du vêtement du Sauveur en échange de l’aide de Limbrey à son fils. La mort de Big John est l’un des principaux éléments de l’intrigue de la première saison. C’est aussi la force motrice derrière les actions de John tout au long de la série. Il apprend plus tard que Ward a orchestré la série d’événements qui ont finalement conduit à la mort de Big John et en accuse à juste titre Ward. Comme Sarah l’observe, lorsque Ward meurt apparemment, il y a une lueur satisfaite dans les yeux de John. Cependant, malgré tout cela, il pardonne finalement Ward, comme le montre la finale de la saison 2. Il sera intéressant de voir comment la dynamique entre Sarah et John change après avoir découvert que le père de John est vivant. John et ses amis pensent que Big John a été abandonné sur une île déserte après que Ward l’ait jeté par-dessus bord. Ils pensent qu’il est mort là-bas. En réalité, il a dû être secouru par un navire de passage et se rendre à la Barbade. Le corps retrouvé sur l’île déserte appartient à quelqu’un d’autre. L’identité de cette personne pourrait être révélée dans la saison 3. Que devient la croix de Saint-Domingue ? Au cours de la série, Pope découvre qu’il est un descendant de Danemark Tanny. La Croix de Saint-Domingue était à l’origine sur un navire espagnol appelé San Jose. L’équipage du Royal Merchant est tombé sur le San Jose alors qu’il était en feu. Dans son carnet, Tanny a écrit qu’après s’être assuré que la Croix était sur le Royal Merchant, le capitaine Limbrey a ordonné à ses hommes de tuer les soldats espagnols. Mais sa cupidité s’est finalement avérée être sa perte car ni lui ni aucun de ses hommes n’a survécu au naufrage. Seule Tanny a atteint le rivage avec à la fois l’or et la croix. Il les a cachés séparément parce que la Croix était trop grande. Pope le trouve dans l’église abandonnée où son ancêtre a servi de pasteur aux autres esclaves affranchis. Cependant, Rafe l’acquiert et trahit plus tard Limbrey pour cela.

Dans le final de la saison 2, c’est sur le navire qui se dirige vers ce qui est censé être l’île privée de la famille Cameron. Bien que John réussisse à sauver Sarah, le groupe n’obtient pas la Croix, que Pope considère comme l’héritage de sa famille. Il décide que si lui et ses amis ne peuvent pas avoir la Croix, personne d’autre ne le peut, alors il essaie de laisser tomber la Croix dans l’océan à l’aide d’une grue. Cependant, Rafe attrape l’une des cordes attachées à la Croix et la tire avec l’aide de l’équipage du navire. À la fin de la saison 2, la famille Cameron a à la fois l’or et la croix, tandis que John et ses amis sont piégés dans une île des Caraïbes. Ward est-il mort ? Non, Ward n’est pas mort. Il raconte à Sarah qu’il a truqué tout l’incident pour protéger sa famille, et il semble le croire ardemment. Il a pris la responsabilité du meurtre de Peterkin pour protéger Rafe, alors que Rafe a tué Peterkin pour empêcher l’arrestation de son père. Lorsque la police est venue chercher Ward, il a utilisé l’équipement de plongée de son bateau pour échapper à l’explosion. Il semble que personne à part Rose ne savait que Ward était encore en vie. Alors que Sarah choisit sans équivoque ses amis plutôt que sa famille dans la finale de la saison, Ward se rend compte qu’il a perdu sa fille. Il se rend également compte qu’il ne peut pas la laisser partir car elle parlera très probablement aux autorités, et elles s’en prendront une fois de plus à lui et à sa famille.